Großhandel empört über geplantes Einwegvape-Verbot

Drei Millionen Batterien landen jährlich im Restmüll

Diese enthalten nicht entnehmbare Lithiumbatterien, die sich bei kleinster Reibung oder mechanischer Einwirkung entzünden und gefährliche Brände verursachen können, erläuterte der VOEB in einer Aussendung. Aus diesem Grund dürfen Einweg-Vapes nur im Handel, in Trafiken oder in Batteriesammelstellen entsorgt werden. In der Praxis landen in Österreich jedoch jährlich rund drei Millionen Lithiumbatterien im Restmüll, Tendenz stark steigend, so der Verband der Entsorgungsbetriebe.