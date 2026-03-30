Oberster Jäger kommt Max Mayr-Melnhof zur Hilfe

„Radikale Aktivisten“

Jetzt meldet sich auch Anton Larcher, Tirols Landesjägermeister und Präsident von „Jagd Österreich“ zu Wort: „Es mag schon sein, dass Max Mayr-Melnhof im Rahmen einer Konferenz in Vorarlberg einen sehr zugespitzten Redebeitrag geliefert hat. Im Kern aber hat er schlicht recht. Es geht nicht darum, dass von bestimmten radikalen Aktivisten der Wert wiederangesiedelter Großraubtiere über jenen von Haus- und Nutztieren gestellt wird. Wenn man sich die Kommentare dieser überzogen agierenden Aktivisten anschaut, sieht man auf den ersten Blick, dass hier Menschen lauthals agitieren, die von den tatsächlichen Abläufen in unserer Kulturlandschaft wenig bis gar keine Ahnung haben.“