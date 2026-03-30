Oberster Jäger kommt Max Mayr-Melnhof zur Hilfe

Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr-Melnhof wetterte bei einer Fachtagung gegen Wölfe und Naturschützer – er meinte etwa, Wölfe notfalls auch „ohne Jagdschein“ abzuschießen. Der Aufschrei war groß, doch jetzt reitet Österreichs oberster Jäger zur Unterstützung aus ...
Max Mayr-Melnhof war vor knapp zwei Wochen Gastredner beim Vorarlberger Grundeigentümertag. Knapp 20 Minuten lang stand der Landesjägermeister hinter dem Mikrofon und wählte dabei durchaus heftige Worte.
Er berief sich auf die heimische Verfassung, wonach er das Recht habe, sein „Leib, Leben und Vermögen“ zu schützen. Was bedeutet das konkret? „Wenn ein Wolf meine Schafe auch nur dumm anschaut, lege ich ihn um.“, sagte Mayr-Melnhof wörtlich. Dies würde er notfalls auch „ohne Jagdschein“ machen.
Naturschützer kritisieren den 56-Jährigen daraufhin scharf, Salzburgs Grüne zeigen sich „sehr verwundert“. Der Verein „Tierschutz Austria“ brachte gar eine Anzeige gegen Mayr-Melnhof ein.
„Radikale Aktivisten“
Jetzt meldet sich auch Anton Larcher, Tirols Landesjägermeister und Präsident von „Jagd Österreich“ zu Wort: „Es mag schon sein, dass Max Mayr-Melnhof im Rahmen einer Konferenz in Vorarlberg einen sehr zugespitzten Redebeitrag geliefert hat. Im Kern aber hat er schlicht recht. Es geht nicht darum, dass von bestimmten radikalen Aktivisten der Wert wiederangesiedelter Großraubtiere über jenen von Haus- und Nutztieren gestellt wird. Wenn man sich die Kommentare dieser überzogen agierenden Aktivisten anschaut, sieht man auf den ersten Blick, dass hier Menschen lauthals agitieren, die von den tatsächlichen Abläufen in unserer Kulturlandschaft wenig bis gar keine Ahnung haben.“
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