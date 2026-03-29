„Zu viel“ Schellhorn | Wut-Staatsekretär

Wut-Staatssekretär. Mit Schellhorn und seinem aktuellen Auftritt beschäftigt sich heute auch Claus Pándi in der „Krone“. Er schreibt in seiner Kolumne, der Staatssekretär sei „auf den ersten Blick gar nicht unsympathisch, meistens zu laut, immer irgendwie auffällig, häufig besserwisserisch, manchmal einfach nur streitsüchtig“. Jeder kenne „diese Zeitgenossen, die immer und um jeden Preis auffallen wollen“, die einem „irgendwann auf den Wecker gehen“. Schellhorn sei „eine von diesen Nervensägen“. In seinem früheren Hauptberuf als Hotelier und Wirt auf dem Land in Salzburg habe das nicht wirklich gestört, seine Gäste „aus den vornehmlich schicken Wiener Kreisen“ hätten das Auftreten „des oft grantigen Gastronomen“ amüsant gefunden. Er habe da auch „durchaus vernünftige Sachen über die Schwierigkeiten in der Wirtschaft, mit den Kammern, der trägen Bürokratie und den politischen Zuständen im Allgemeinen“ gesagt. Letztlich habe er es vom Wutwirt im Pongau zum Staatssekretär gebracht. Pándi: „Leider nimmt man ihn mittlerweile nicht mehr ganz ernst.“ Das sei schade, denn es wäre nicht alles falsch, was er sagt. Aber Auftritte als „Wutwirt“ sind eben ganz etwas anderes als solche als Wut-Staatssekretär.