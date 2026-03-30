Wie Ehrenamtler in Villach Hunderten Tieren helfen

Einige haben ihre Vierbeiner dabei, wie Isabella und Barbara. Sie kommen aus Landskron und freuen sich über Futter für die beiden Terrier Dora und Mika. Goldynia: „Was uns wichtig ist, ist die sichere Versorgung der Tiere. Gleichzeitig unterstützen wir aber keine Neuanschaffungen oder willkürliche Vermehrungen. Die meisten haben ihre Tiere seit Jahren.“ So wird verhindert, dass diese Tiere im Tierheim enden.