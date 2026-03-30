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Wie Ehrenamtler in Villach Hunderten Tieren helfen

Kärnten
30.03.2026 10:00
Gabriele Goldynia mit Dagmar und Jutta, die regelmäßig Futter für ihre Katzen abholen.
Gabriele Goldynia mit Dagmar und Jutta, die regelmäßig Futter für ihre Katzen abholen.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Dutzende einkommensschwache Haustierbesitzer werden bei der Tiertafel in Villach unterstützt. Spenden und Ehrenamtler machen das wichtige Tierschutz-Projekt möglich.

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„Ohne die Tiertafel würde ich schon lange nicht mehr zurechtkommen!“ – Soziale und finanzielle Not trifft oft nicht nur Menschen. Auch Vierbeiner sind oft die Leidtragenden, wenn die Pension nicht reicht, der Job verloren wird oder Schicksalsschläge passieren.

Die Tiertafel in Villach versorgt Hunderte von Katzen, Hunden und Nagern mit Futter, Hygieneartikeln und Zubehör. „Pro Tafel werden 1,2 Tonnen an Futter herausgegeben. Die meisten unserer Besucher haben Katzen, oftmals alte oder kranke Tiere. Gleichzeitig haben sie aber auch selbst schwere Schicksale und Sorgen“, erzählt Leiterin Gabriele Goldynia beim „Krone“-Lokalaugenschein.

Hilfe für einkommensschwache Haustierbesitzer
Als Redakteurin und Tierbesitzerin darf ich direkt bei der Ausgabe helfen. Dutzende einkommensschwache Haustierbesitzer, die allesamt eine SoMa-Einkaufskarte als Nachweis brauchen, stehen pünktlich um 12 Uhr vor der Ausgabe in der Nähe des Hauptbahnhofs in Villach.

Isabella unterstützt Barbara beim Abholen.
Isabella unterstützt Barbara beim Abholen.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Die Lager wirken voll, pro Tafel werden aber auch 1,2 Tonnen Futter vergeben.
Die Lager wirken voll, pro Tafel werden aber auch 1,2 Tonnen Futter vergeben.(Bild: Elisabeth Nachbar)

Einige haben ihre Vierbeiner dabei, wie Isabella und Barbara. Sie kommen aus Landskron und freuen sich über Futter für die beiden Terrier Dora und Mika. Goldynia: „Was uns wichtig ist, ist die sichere Versorgung der Tiere. Gleichzeitig unterstützen wir aber keine Neuanschaffungen oder willkürliche Vermehrungen. Die meisten haben ihre Tiere seit Jahren.“ So wird verhindert, dass diese Tiere im Tierheim enden.

Neben Tonnen an Futtermitteln – zum Großteil Spenden, teils aber auch B-Ware aus der Industrie – gibt es Leinen, Spielzeug, Katzenklos und vieles mehr. Den Überblick behalten die vielen ehrenamtlichen Helfer der Tafel. 

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