Bischofshofen richtet Blick auf die nächste Saison

Am Samstag gegen Seekirchen war Trainer Sean Caldwell aber doch sehr froh, Safonov noch dabei zu haben. Denn die etatmäßigen Innenverteidiger Jekabs Laguns und Pavol Teluch fielen aus privaten Gründen aus, Said Llambay musste verletzt raus. So kam der Ukrainer zu einem Einsatz und wird nach Gesprächen in den vergangenen Tagen auch in den restlichen Frühjahrsspielen fester Bestandteil des Teams sein. „Seine Mentalität hilft uns sehr viel auf dem Platz, darüber brauchen wir nicht reden“, lobte der Coach.