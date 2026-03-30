Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Talente im Fokus

Bischofshofen richtet Blick auf die nächste Saison

Salzburg
30.03.2026 17:00
Elias Kircher (re.) soll keine Rolle mehr spielen in Bischofshofen.
Elias Kircher (re.) soll keine Rolle mehr spielen in Bischofshofen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Westligaklub Bischofshofen hat im Winter intern beschlossen, im Frühjahr mehr auf junge Spieler zu setzen – schon mit Blick auf die Regionalliga Nord in der kommenden Saison. Elias Kircher und Oleksandr Safonov sollten keine Rolle mehr spielen. Einer wurde jetzt aber doch noch gebraucht.

0 Kommentare

128 Spiele hat Elias Kircher seit Juli 2020 für Bischofshofen absolviert. Oleksandr Safonov kommt auf 96 Einsätze für den Westligisten. Doch dem Defensiv-Duo (36 bzw. 34 Jahre alt) wurde im Winter gesagt, dass es nicht mehr gebraucht wird beim BSK. Im Herbst waren die beiden noch gesetzt, trug Kircher die Kapitänsschleife.

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Im Winter hat der Verein aber intern beschlossen, der nächsten Generation mit Blick auf die neue Saison eine Chance zu geben. „Es hat sich bisher ausgezahlt“, freut sich Boss Patrick Reiter über die aktuelle Siegesserie seines Klubs.

Lesen Sie auch:
Philipp Zehentmayr sorgte für einen sehenswerten Treffer gegen Innsbruck.
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
28.03.2026
Regionalliga West
Rapid-Kapitän sah schlechte Leistung von Ex-Klub
29.03.2026

Am Samstag gegen Seekirchen war Trainer Sean Caldwell aber doch sehr froh, Safonov noch dabei zu haben. Denn die etatmäßigen Innenverteidiger Jekabs Laguns und Pavol Teluch fielen aus privaten Gründen aus, Said Llambay musste verletzt raus. So kam der Ukrainer zu einem Einsatz und wird nach Gesprächen in den vergangenen Tagen auch in den restlichen Frühjahrsspielen fester Bestandteil des Teams sein. „Seine Mentalität hilft uns sehr viel auf dem Platz, darüber brauchen wir nicht reden“, lobte der Coach.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
177.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
151.978 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
911 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
876 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf