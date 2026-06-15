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„Max und Moritz“

München lockt erneut zwei Salzburger an die Isar

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.06.2026 20:30
Spielt nächste Saison fix in München: Moritz Warnecke.
Spielt nächste Saison fix in München: Moritz Warnecke.(Bild: EC Red Bull Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei Salzburger Jungbullen verlassen die Mozartstadt und wechseln wenig überraschend innerhalb des Konzerns. Mit Moritz Warnecke und Max Bolle schnüren sich zwei Youngsters künftig ihre Schlittschuhe bei Salzburgs Schwesterklub Red Bull München. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Montagnachmittag bekannt.

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Red Bull München zieht die nächsten zwei Eishockey-Talente aus der Akademie in Salzburg an die Isar. Die Oberbayern verpflichteten am Montag die Verteidiger Moritz Warnecke und Torhüter Max Bolle. Während Warnecke in der abgelaufenen Saison für die RB Juniors in der Alps Hockey League auflief und bereits für München in der Deutschen Eishockey Liga elf Partien absolvierte, stand Max Bolle noch für das U20-Team der Salzburger zwischen den Pfosten. 

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Der 18-Jährige schnuppert damit erstmals Profiluft beim Schwesterklub in der bayerischen Landeshauptstadt, dürfte aber wohl für einen unterklassigeren Verein mit einer sogenannten Förderlizenz (Leihe) ausgestattet werden.

Zitat Icon

Moritz hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann.

Neville RAUTERT,  Managing Director Sports RB München

„Moritz hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Max hat sowohl an der Akademie als auch in der U18-Nationalmannschaft starke Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass beide bereit für den nächsten Schritt sind und freuen uns darauf, sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten“, sagte Münchens Managing Director Sports, Neville Rautert in einer Aussendung. 

Wechsel von Salzburg nach München nicht unüblich
Schon in der Vergangenheit zogen sich die Münchner immer wieder Spieler aus Salzburg. In der vergangenen Saison wechselte neben dem Verteidiger-Duo Ryan Murphy und Phillip Sinn (jetzt in der NHL) auch Meistercoach Oliver David zum EHC. Von Salzburgs Kampfmannschaft wagt zudem Lucas Thaler im Sommer den Schritt nach München. 

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