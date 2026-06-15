München lockt erneut zwei Salzburger an die Isar

„Moritz hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass er auf diesem Niveau bestehen kann. Max hat sowohl an der Akademie als auch in der U18-Nationalmannschaft starke Leistungen gezeigt. Wir sind überzeugt, dass beide bereit für den nächsten Schritt sind und freuen uns darauf, sie auf ihrem weiteren Weg zu begleiten“, sagte Münchens Managing Director Sports, Neville Rautert in einer Aussendung.