Rapid-Kapitän sah schlechte Leistung von Ex-Klub

Die Aufregerszene passierte in Minute 86. Ein langer Ball Richtung Brückler wurde von einem Kufstein-Verteidiger klar mit der Hand abgewehrt, doch die Pfeife des Schiedsrichter blieb zur Verwunderung aller Zuseher, unter denen auch Rapid-Kapitän Matthias Seidl (wechselte 2021 von Kuchl zu BW Linz) sowie Bruder und Blau-Weiß-Linz-Kicker Simon waren, stumm. Durch einen Konter fixierten die Tiroler dann den 3:1-Endstand. „Eine enttäuschende Leistung, komplett unverständlich“, fehlten Coach Hofer ein wenig die Worte.