67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!

So ein Tor hat der Innsbrucker Tivoli wohl noch nie gesehen! Im Spiel der 3. Liga zwischen Wacker Innsbruck und dem FC Pinzgau Saalfelden nahm sich Philipp Zehentmayr aus knapp 67 Metern ein Herz und zimmerte den Ball volley zum 1:0 ins Netz – Endstand 1:1! Diesen Traumtreffer wird er wohl nie vergessen – und wir haben ihn natürlich im Video!