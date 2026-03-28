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67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!

Fußball Dritte Liga
28.03.2026 20:56
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

So ein Tor hat der Innsbrucker Tivoli wohl noch nie gesehen! Im Spiel der 3. Liga zwischen Wacker Innsbruck und dem FC Pinzgau Saalfelden nahm sich Philipp Zehentmayr aus knapp 67 Metern ein Herz und zimmerte den Ball volley zum 1:0 ins Netz – Endstand 1:1! Diesen Traumtreffer wird er wohl nie vergessen – und wir haben ihn natürlich im Video!

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Mit 15 Punkten Vorsprung zum FC Dornbirn steht Wacker Innsbruck klar an der Tabellenspitze.

Christopher Weinzierl sicherte in der 91. Minute einen Punkt gegen den FC Pinzgau Saalfelden.

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