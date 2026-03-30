Auf den Spuren von Werder-Bremen-Spieler Grüll

Kurzer Ausflug nach Ried

Der heute 18-Jährige war 2021 zwar bereits in der Ried-Akademie, verließ Oberösterreich nach einem halben Jahr aber wieder. „Das Umfeld hat dort nicht gepasst“, erzählt der Pongauer, der als 15-Jähriger sein Debüt für die Kampfmannschaft gab. Mittlerweile ist er, auch unter dem neuen Coach Bernhard Kletzl, Stammspieler. In 17 Spielen gelangen ihm sieben Treffer. „Jetzt möchte ich schon noch mal anschreiben, weil das Wichtigste ist, dem Team zu helfen“, erklärt Kosakiewic der „Krone“.