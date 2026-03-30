Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

St. Johann-Talent

Auf den Spuren von Werder-Bremen-Spieler Grüll

Salzburg
30.03.2026 12:30
Hat noch viel vor: Kosakiewic (re.).
Hat noch viel vor: Kosakiewic (re.).(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Marco Grülls Karriere nahm einst in St. Johann Fahrt auf. Talent Raphael Kosakiewic eifert diesem Weg nach und möchte ebenfalls den Pongauer Klub als Sprungbrett nutzen.

0 Kommentare

Seit zwei Saisonen macht Marco Grüll mittlerweile die deutsche Bundesliga unsicher. In dieser Spielzeit kam er in jedem der bislang 27 Ligaspielen für seinen Klub Werder Bremen zum Einsatz, traf dreimal. Außerdem darf er auf bis dato acht Länderspiele für Österreich zurückblicken.

Woran heute wohl nur mehr die wenigsten denken: Diese jetzt so erfolgreiche Karriere begann einst in seiner Pongauer Heimat. 2015 wurde Grüll vom damaligen St. Johann-Trainer Ernst Lottermoser verpflichtet. Dieser förderte ihn vier Jahre lang, bis Ried auf ihn aufmerksam wurde. Über Rapid ging es schließlich in den Norden Deutschlands.

Grüll (re.) im Trikot von St. Johann 2015.
Grüll (re.) im Trikot von St. Johann 2015.(Bild: Andreas Tröster)

Ein Weg, den es in dieser Art und Weise selten gibt. Aber in naher Zukunft wieder geben soll. Zumindest, wenn es nach Raphael Kosakiewic geht. Der St. Johann-Stürmer sieht nämlich Grülls Weg als Vorbild: „Er hat einen guten Weg gemacht. Natürlich hoffe ich, dass ich den nachmachen kann.“

SPSUN+/-TDP
Aktuell sind keine Daten verfügbar.
Alle Tabellen & Ergebnisse

Kurzer Ausflug nach Ried
Der heute 18-Jährige war 2021 zwar bereits in der Ried-Akademie, verließ Oberösterreich nach einem halben Jahr aber wieder. „Das Umfeld hat dort nicht gepasst“, erzählt der Pongauer, der als 15-Jähriger sein Debüt für die Kampfmannschaft gab. Mittlerweile ist er, auch unter dem neuen Coach Bernhard Kletzl, Stammspieler. In 17 Spielen gelangen ihm sieben Treffer. „Jetzt möchte ich schon noch mal anschreiben, weil das Wichtigste ist, dem Team zu helfen“, erklärt Kosakiewic der „Krone“.

Lesen Sie auch:
Philipp Zehentmayr sorgte für einen sehenswerten Treffer gegen Innsbruck.
Treffer des Jahres
67-Meter-Kracher: Volley-Tor aus eigener Hälfte!
28.03.2026
Regionalliga West
Rapid-Kapitän sah schlechte Leistung von Ex-Klub
29.03.2026

Kontakt zu Profiteams oder Probetrainings hat es noch keine gegeben. Stress macht er sich deswegen aber keinen. „Wenn sich was ergibt, ergibt sich was.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
30.03.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
172.281 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
150.958 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.256 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
956 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
858 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf