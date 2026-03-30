Krimineller (23) raubte Seniorin (86) aus: Anklage

Bargeld aus Handtasche genommen

Kurz vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Aigen griff er die Seniorin an: Laut Anklage versetzte er ihr einen Schlag auf den Kopf, woraufhin die 86-Jährige stürzte. Danach entriss er ihr die Handtasche und flüchtete. Der Kriminelle steckte sich Bargeld ein und ließ die Handtasche zurück, wo sie nächsten Tag entdeckt wurde. Währenddessen fahndete die Polizei nach ihm.