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Im Bus verfolgt

Krimineller (23) raubte Seniorin (86) aus: Anklage

Salzburg
30.03.2026 05:00
Polizei-Einsatz nach dem Raubüberfall im Salzburger Stadtteil Aigen.
Polizei-Einsatz nach dem Raubüberfall im Salzburger Stadtteil Aigen.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Ein mehrfach vorbestrafter Krimineller (23) verfolgte im Februar eine Frau (86) im Bus bis kurz vor ihrem Wohnhaus in Salzburg-Aigen: Danach schlug er laut Anklage auf den Kopf der Seniorin und entriss ihr die Handtasche. Nun klagt die Salzburger Staatsanwaltschaft den Syrer wegen des Vorwurfs des Raubes an.

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Einem vierfach vorbestraften Syrer droht demnächst beim Prozess im Salzburger Landesgericht eine empfindliche Strafe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Kriminellen das Verbrechen des Raubes sowie Entfremdung vor. Der Anklage nach hat der obdachlose 23-Jährige am 21. Februar eine 86-Jährige am Salzburger Hauptbahnhof beobachtet. Als sie in einen Obus stieg, nahm er die Verfolgung auf. Selbst als die Frau den Bus wechselte, ging er ihr nach.

Bargeld aus Handtasche genommen
Kurz vor ihrem Wohnhaus im Stadtteil Aigen griff er die Seniorin an: Laut Anklage versetzte er ihr einen Schlag auf den Kopf, woraufhin die 86-Jährige stürzte. Danach entriss er ihr die Handtasche und flüchtete. Der Kriminelle steckte sich Bargeld ein und ließ die Handtasche zurück, wo sie nächsten Tag entdeckt wurde. Währenddessen fahndete die Polizei nach ihm.

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Drei Tage später schlug er in einem Supermarkt zu: Zwei Weckerl und eine Limonade griff er sich und verspeiste sie noch im Geschäft – dies wird als Entfremdung nach §141 StGB gewertet. Der Syrer befindet sich in U-Haft. Das Opfer wird von Stefan Rieder (Weißer Ring) vertreten. 

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