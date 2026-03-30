Lehre unter Druck: Weniger Stellen, mehr Bewerber

Die Ökos kritisieren dabei die Stadt: Von insgesamt 10.500 Bewerbungen bei der Stadt werden am Ende nur 230 genommen. Die Lücke werde immer größer. Besonders schlecht sei die Situation für junge Menschen mit Inklusionsbedarf: Hier fehlt es an Schul- und Ausbildungsplätzen. Die Stadt Wien bilde außerdem derzeit etwa nur neun Jugendliche mit Inklusionsbedarf als Lehrlinge aus. Zahlen, die so von der Magistratsdirektion nicht bestätigt werden: „Eine Behinderung stellt grundsätzlich kein Hindernis für eine Aufnahme in der Stadt Wien dar. Für eine integrative Lehre ist neben dem zusätzlichen Lehrjahr auch ein erhöhter Betreuungsaufwand in den Dienststellen erforderlich.“