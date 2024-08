Wirtschaft schlägt Alarm: Wien gehen Lehrlinge aus

Alarmierende Situation in allen Branchen

Die rote Interessensvertretung in der WKÖ will die dramatischen Entwicklungen aufhalten und den Fachkräftemangel in Österreich entschärfen. „Die Lehrlingszahlen sind in den letzten Jahren drastisch zurückgegangen. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Trend mit einem ganzen Maßnahmenpaket entgegenwirken“, erklärt SWV-Präsident Marko Fischer.