Toni Maier: „Dreimal hat‘s einen Klescher gemacht“

Für bange Minuten sorgte unfreiwillig der steirische Star-Trompeter Toni Maier Samstagabend bei der Live-Sendung „Mei liabste Weis“ im ORF: Während er den „Erzherzog-Johann-Jodler“ spielte, erlitt er einen Herzanfall. Der Defibrillator rettete sein Leben! Im ersten Interview mit der „Krone“ schildert der wieder genesene 77-jährige Musiker die dramatischen Momente.
Zuerst die gute Nachricht: Nach seinem Zusammenbruch Samstagabend während der Livesendung „Mei liabste Weis“, die aus Puch bei Weiz übertragen wurde, ist Star-Trompeter Toni Maier wieder wohlauf. Er konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen und befindet sich wieder zu Hause in seinem weststeirischen Heimatort Bärnbach.
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