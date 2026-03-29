Toni Maier: „Dreimal hat‘s einen Klescher gemacht“

Zuerst die gute Nachricht: Nach seinem Zusammenbruch Samstagabend während der Livesendung „Mei liabste Weis“, die aus Puch bei Weiz übertragen wurde, ist Star-Trompeter Toni Maier wieder wohlauf. Er konnte mittlerweile das Krankenhaus verlassen und befindet sich wieder zu Hause in seinem weststeirischen Heimatort Bärnbach.