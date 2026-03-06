Ukraine: Ungarn nahm Bankmitarbeiter als Geiseln

Zwei Geldtransporter, die Millionenwerte von Österreich in die Ukraine bringen sollten, sind in Ungarn festgesetzt worden. Mitarbeiter einer ukrainischen Staatsbank, die den Transport begleiteten, wurde festgenommen. Kiew wirft Ungarn Geiselnahme und Diebstahl vor.
Nach Angaben der Ukraine begleiteten die sieben Mitarbeiter der staatlichen Oschadbank zwei Geldtransporter. In den Wagen befanden sich demnach 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold. Die Wertsachen seien im Rahmen einer Übereinkunft mit der österreichischen Raiffeisenbank transportiert und entsprechend deklariert worden, heißt es aus Kiew.
Zugriff auf Autobahn
Auf einer Tankstelle auf der ungarischen Autobahn M5 kam es dann zu einer Razzia, durchgeführt von der Anti-Terror-Einheit der ungarischen Polizei, berichtet „telex“. Schwarz gekleidete Personen seien aus den Autos gezerrt und zu Boden gebracht worden. Anschließend fuhr der Konvoi Richtung Budapest.
Laut Oschadbank seien die GPS-Vorrichtungen der Fahrzeuge im Stadtzentrum von Budapest direkt neben dem Gebäude von Sicherheitsorganen geortet worden. Der Verbleib der Mitarbeiter sei unbekannt. Auch die Grundlage der Festsetzung ist bisher unklar.
Diplomat spricht von „Staatsterrorismus“
Die Ukraine reagierte mit scharfen Worten auf den Vorfall. „Heute in Budapest haben die ungarischen Behörden sieben ukrainische Staatsbürger als Geiseln genommen“, tweetete der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha (siehe oben). Der Vorgang sei kriminell, klagte er. Der ukrainische Botschafter in Budapest warf Ungarn „Staatsterrorismus“ vor. Die Nationalbank in Kiew forderte die sofortige Freilassung der sieben Bankmitarbeiter, allesamt ukrainische Staatsbürger.
Neue Eskalation im Pipeline-Streit
Hintergrund des Skandals ist der Streit zwischen Ungarn und der Ukraine um Öllieferungen aus Russland. Diese liefen bis zuletzt über die Pipeline „Druschba“ auch über ukrainisches Gebiet. Nach einer Beschädigung der Pipeline infolge russischer Angriffe forderte die kurz vor der Wahl stehende Regierung in Budapest Kiew zur schnellen Reparatur und Wiederaufnahme des Transits auf. Der ukrainischen Darstellung nach ist eine schnelle Reparatur nicht möglich, was in Ungarn auf Unglauben stößt.
Um den Druck zu erhöhen, hat Ungarn die Vergabe eines Millionenkredits der EU an die Ukraine blockiert, der für das von Russland angegriffene Land überlebenswichtig ist. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj drohte daraufhin Ungarns Regierungschef Viktor Orbán sogar mit eigenen Soldaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.