Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Für dubiose Zwecke?“

Ukraine-Geldtransporte: FPÖ verlangt Aufklärung

Innenpolitik
10.03.2026 15:11
Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz wollen wissen, ob Österreich als „Durchlaufstelle“ ...
Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz wollen wissen, ob Österreich als „Durchlaufstelle“ für verdeckte Finanzierung dient. Für die Finanzmarktaufsicht handelt es sich bei den ukrainischen Geldtransporten allerdings um übliche Vorgänge.(Bild: APA/ROBERT JAEGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die kurzfristige Festnahme von ukrainischen Bankangestellten, die Bargeld und Gold im Wert von rund 82 Millionen US-Dollar durch Österreich und Ungarn in ihre Heimat transportierten, hat für gehörigen Wirbel zwischen den Regierungen in Budapest und Kiew gesorgt. Der Zwischenfall hat aber auch in Österreich politische Reaktionen ausgelöst.

0 Kommentare

Die FPÖ verlangt nun Aufklärung darüber, ob es sich bei dem Geldtransport um einen legitimen Banknotenhandel gehandelt hat und alle erforderlichen Genehmigungen vorlagen oder ob Österreich etwa als „Durchlaufstelle“ für verdeckte Finanzierung oder andere „dubiose Zwecke“ genutzt wurde.

FPÖ nimmt auch Raiffeisenbank International ins Visier
Zudem forderten die freiheitlichen Generalsekretäre Christian Hafenecker und Michael Schnedlitz eine Prüfung der Raiffeisenbank International, die im Transport involviert gewesen sein soll, durch die Finanzmarktaufsicht (FMA). Die blauen Politiker kündigten in einer Pressekonferenz am Dienstag entsprechende parlamentarische Anfragen an.

Die ungarischen Behörden vermuten hinter dem Geld- und Goldtransport Geldwäsche.
Die ungarischen Behörden vermuten hinter dem Geld- und Goldtransport Geldwäsche.(Bild: AFP/HANDOUT)

Finanzmarktaufsicht sieht üblichen Vorgang
Aus Sicht der FMA stellen Geldtransporte allerdings einen üblichen Vorgang dar. Anders als in entwickelten Volkswirtschaften machten Devisen in Schwellenländern „traditionell einen signifikanten Anteil der Bankeinlagen und des umlaufenden Bargelds aus“, teilte die FMA am Dienstag mit.

„In der Ukraine werden laut ukrainischer Nationalbank rund ein Drittel der Einlagen von Haushalten und rund ein Viertel der Einlagen von Unternehmen in Dollar und Euro gehalten“, hieß es weiter. Devisen in bar und auf Bankkonten seien in der gesamten Bevölkerung als Wertspeicher verbreitet. Vor diesem Hintergrund sei die Versorgung mit Devisen Teil der wirtschaftlichen Infrastruktur des kriegsgebeutelten Landes, erklärte die FMA.

Die FMA ist überzeugt, dass die beteiligten Banken sämtliche Pflichten für solche Transporte ...
Die FMA ist überzeugt, dass die beteiligten Banken sämtliche Pflichten für solche Transporte eingehalten haben.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Für Banken, die in diesem Geschäft aktiv sind, gelten laut FMA zudem erhöhte Sorgfaltspflichten. Zu diesen Pflichten gehörten unter anderem eine nachvollziehbare Risikoanalyse der Geschäftsbeziehung, die Kenntnis des Kunden und seines wirtschaftlichen Eigentümers, die Plausibilisierung des wirtschaftlichen Zwecks der Lieferungen sowie die Prüfung der logistischen Kette und der beteiligten Dienstleister. „Die Einhaltung dieser Pflichten durch österreichische Banken wird von der FMA laufend überwacht“, hielt die Aufsichtsbehörde fest.

Lesen Sie auch:
Der Geldtransporter-Inhalt: neun Kilo Gold und Millionen in Euro
Ungarn gegen Ukraine
Schlagabtausch nach beschlagnahmten Millionen
07.03.2026
Geldtransport gestoppt
Ukraine: Ungarn nahm Bankmitarbeiter als Geiseln
06.03.2026

FPÖ kritisiert „beschämende Unterwürfigkeit“ der Regierung
Die blauen Abgeordneten hingegen kritisierten eine „beschämende Unterwürfigkeit“ der österreichischen Regierung. Schnedlitz forderte einen sofortigen Stopp aller Zahlungen an die Ukraine, die umgehende Prüfung der Verwendung jedes bisher bezahlten Steuer-Euros und deren Rückforderung, wenn diese nicht lückenlos aufgeklärt werden könne. „Insgesamt sind 3,26 Milliarden Euro österreichisches Steuergeld bisher in die Ukraine geflossen“, erklärte der Generalsekretär und verwies auf die zahlreichen hochrangigen Korruptionsfälle im Umfeld des amtierenden Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Die Verbindung zum aktuellen Geldtransport-Skandal sei evident: „Der Chef des Konvois war ein mehrfach – etwa wegen gerichtlicher Verurteilung – entlassener SBU-General, der wiederum in Verbindung mit Korruption steht. Das sind die ,seriösen Bankmitarbeiter‘, die hier Gold und Bargeld teils in Plastiksäcken durch Europa transportieren“, so Schnedlitz.

Scharfe Kritik an den Ausführungen der beiden FPÖ-Politiker kam am Dienstag von NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos. Er warf der FPÖ vor, sich in „immer neuen Verschwörungstheorien“ zu verlieren und zugleich ihre „Russlandtreue offen zur Schau“ zu stellen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
10.03.2026 15:11
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ukraine
FPÖ
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
306.288 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.035 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.174 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2971 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1348 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Außenpolitik
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
977 mal kommentiert
Rauch steigt von der Stelle eines israelischen Luftangriffs auf, der auf ein Gebiet in den ...
Mehr Innenpolitik
Merz kritisiert USA:
„Gefährliche Eskalation, kein Plan für Kriegsende“
„Für dubiose Zwecke?“
Ukraine-Geldtransporte: FPÖ verlangt Aufklärung
Tag 11 im Nahost-Krieg
Heute „intensivster Angriffstag“++ über 1600 Tote
Bund und Länder
Doskozil und Mattle wollen Kompetenzen neu ordnen
Trotz mancher Mängel
Grundwehrdiener mehrheitlich mit Heer zufrieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf