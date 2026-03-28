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Tragödie in Tirol

Feuer unbemerkt: Mann starb bei Wohnungsbrand

Tirol
28.03.2026 21:03
Feuerwehrleute machten die traurige Entdeckung. (Symbolfoto)
Feuerwehrleute machten die traurige Entdeckung. (Symbolfoto)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Eine tragische Entdeckung mussten am Samstagnachmittag Feuerwehrleute in Hall in Tirol machen. Sie wurden zu einem möglichen Wohnungsbrand gerufen und entdeckten den leblosen Körper des 60-jährigen Bewohners. Der Mann dürfte durch eine Rauchgasvergiftung verstorben sein.

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Gegen 15 Uhr bemerkten Bewohner eines Mehrparteienhauses in Hall in Tirol Rauchgeruch im Stiegenhaus und vermuteten einen Glimmbrand in der Elektronik. Angesichts dessen wurde der Elektrikernotdienst gerufen.

Mann verstarb noch am Einsatzort
Doch der Brandgeruch kam aus der Nachbarwohnung. „Die ebenfalls bereits verständigte Feuerwehr gelangte über den Balkon in die betreffende Wohnung und fand den 60-jährigen Bewohner regungslos am Boden liegend im Eingangsbereich vor“, heißt es seitens der Polizei. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Österreicher noch am Einsatzort.

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Obduktion wurde angeordnet
„Im Rahmen der ersten Ermittlungen zur Brandursache wurde im Bereich des Esstisches im Wohnzimmer ein Brandherd festgestellt, der jedoch aufgrund von Sauerstoffmangel von selbst erloschen war“, so die Ermittler.

Der Brand dürfte in der Nacht auf Samstag ausgebrochen sein. Der Mann verstarb wohl aufgrund einer Rauchgasvergiftung. „Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine Obduktion angeordnet“, erklärt die Exekutive. Die Wohnung wurde durch Rauchgasablagerungen schwer beschädigt.

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