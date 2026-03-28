Feuer unbemerkt: Mann starb bei Wohnungsbrand

Mann verstarb noch am Einsatzort

Doch der Brandgeruch kam aus der Nachbarwohnung. „Die ebenfalls bereits verständigte Feuerwehr gelangte über den Balkon in die betreffende Wohnung und fand den 60-jährigen Bewohner regungslos am Boden liegend im Eingangsbereich vor“, heißt es seitens der Polizei. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der Österreicher noch am Einsatzort.