Explosion auf Firmengelände: Brocken als Geschosse

Bei diesem Vorgang kam es zur Explosion – „vermutlich aufgrund der vorhandenen Resthitze bzw. inneren Spannungen“, heiß es von der Polizei: „Dabei wurden bis zu zwei Kilogramm schwere Schlackenbrocken bis zu 60 Meter weit geschleudert.“ Die gefährlichen Geschosse schlugen in Fenster ein, beschädigten Dachplatten und ein Zelt. Auch Paletten wurden von heißem Material getroffen und begannen zu schmoren, erloschen aber von selbst wieder.