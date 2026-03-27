Feuer am Dach bei Ski-Restaurant in Fiss

Chef und Mitarbeiter löschten, bis Feuerwehr eintraf

Gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern begann der Besitzer bis zum Eintreffen der Florianis mit Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr öffnete dann die Blechverkleidung des Kamins sowie einen Teil der Dachhaut. Die Brandausbruchsstelle konnte auf den Kamin im Bereich des Mündungsabschlusses eingegrenzt werden, der mit Holz verkleidet war. Über diese Holzverkleidung dürfte der Brand auf die umliegende Dachkonstruktion übergegangen sein.