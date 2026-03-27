Feuer am Dach bei Ski-Restaurant in Fiss

Brenzlige Situation am Freitagnachmittag im Skigebiet von Fiss in Tirol: Auf dem Dach eines Restaurants im Skigebiet war Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr reagierte dann effizient. Zuvor hatten der Chef und Mitarbeiter schon gegen den Brand gekämpft.
Gegen 15.30 Uhr bemerkte ein Gast die Rauchentwicklung am Dachstuhl und schlug Alarm. Der Besitzer nahm daraufhin Rauch und Flammen im Bereich des Kamins an der Dachaußenhaut wahr und verständigte sofort die Feuerwehr.
Chef und Mitarbeiter löschten, bis Feuerwehr eintraf
Gemeinsam mit mehreren Mitarbeitern begann der Besitzer bis zum Eintreffen der Florianis mit Löschmaßnahmen. Die Feuerwehr öffnete dann die Blechverkleidung des Kamins sowie einen Teil der Dachhaut. Die Brandausbruchsstelle konnte auf den Kamin im Bereich des Mündungsabschlusses eingegrenzt werden, der mit Holz verkleidet war. Über diese Holzverkleidung dürfte der Brand auf die umliegende Dachkonstruktion übergegangen sein.
Zwei Personen vorsorglich in Behandlung
Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindern. Am Dach entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe. Zwei Personen begaben sich vorsorglich wegen eingeatmeter Rauchgase in ärztliche Behandlung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.