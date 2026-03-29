Tor-Premiere rettete Wacker noch wichtigen Punkt

Wacker Innsbruck gewann zum ersten Mal im Jahr 2026 nicht. Aber immerhin holte der Westliga-Spitzenreiter nach einem kuriosen Gegentor noch einen Punkt. Talent Christopher Weinzierl traf für Wacker zum späten Ausgleich. Bei Reichenau waren ebenfalls zwei Youngster wichtig beim 2:2.
Guat is gangen, nix is g’schehn. Denn Wacker Innsbruck gelang am Samstag in der Nachspielzeit doch noch ein Tor gegen Pinzgau Saalfelden. Quirin Rackl flankte von links, der Ball ging an Freund und Feind vorbei – und fand Christopher Weinzierl am langen Eck. Der 18-Jährige kam im vollen Lauf daher, bugsierte das Runde ins Eckige. Sein Premierentreffer für die Schwarz-Grünen. Der Youngster war erst neun Minuten zuvor ins Spiel gekommen und jubelte nach seinem Tor wie ein Großer. „Das freut mich extrem für ihn“, sagte Trainer Sebastian Siller, „er hat eine gute Vorbereitung gemacht, sich gut entwickelt und jetzt mit dem Tor belohnt.“
Tausendguldenschuss
Wacker hatte sich zuvor gegen die auf Konter lauernden Pinzgauer abgemüht, Dauerdruck ausgeübt. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Und dann gingen die Gäste spät durch einen Tausendguldenschuss in Führung: Kapitän Zehentmayr nahm in der eigenen Hälfte den Ball volley, zog einfach ab – und überraschte den heraußen stehenden Wacker-Goalie Lukas Tauber. Die Kugel senkte sich genau unter die Latte (80.). Nach Weinzierls Ausgleich hatte Mouhamed Sy sogar noch eine Chance, sein Schuss aus 18 Meter ging nur knapp am Kreuz vorbei.
Mit dem Remis blieb in der Tabelle alles beim Alten, weil auch Wackers Verfolger nicht voll oder gar nicht punkteten.
Reichenauer Youngster trafen
Auch in Lauterach waren Innsbrucker Youngster mit ihren Premieren-Toren maßgeblich am Reichenauer Punktgewinn beteiligt. Jonathan Singer (19) schoss sein erstes Westliga-Tor. Und Tim Wöber (21) gelang mit der ersten Ballberührung nach der Einwechslung mit dem 2:2 ebenfalls sein erster Treffer. „Da hab’ ich ein glückliches Händchen bewiesen“, freute sich Trainer Gernot Glänzer nach dem Remis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.