Tor-Premiere rettete Wacker noch wichtigen Punkt

Guat is gangen, nix is g’schehn. Denn Wacker Innsbruck gelang am Samstag in der Nachspielzeit doch noch ein Tor gegen Pinzgau Saalfelden. Quirin Rackl flankte von links, der Ball ging an Freund und Feind vorbei – und fand Christopher Weinzierl am langen Eck. Der 18-Jährige kam im vollen Lauf daher, bugsierte das Runde ins Eckige. Sein Premierentreffer für die Schwarz-Grünen. Der Youngster war erst neun Minuten zuvor ins Spiel gekommen und jubelte nach seinem Tor wie ein Großer. „Das freut mich extrem für ihn“, sagte Trainer Sebastian Siller, „er hat eine gute Vorbereitung gemacht, sich gut entwickelt und jetzt mit dem Tor belohnt.“