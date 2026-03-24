Wacker marschiert unaufhaltsam Richtung Titel!

Sie haben es schon wieder getan! Mit einem 4:0-Sieg marschiert Wacker Innsbruck unaufhaltsam Richtung Bundesliga-Aufstieg. Eine Revanche ist Lustenau gelungen. Im Hinspiel gab es in Seekirchen ein 0:6-Debakel – jetzt hat man sich mit 2:1 durchgesetzt. Die Highlights der Regionalliga West gibt es wie gewohnt im Video.