Wacker-Spieler mussten zu Schneeschaufeln greifen

Der viele Schnee wäre vor ein paar Wochen schön gewesen. Aber jetzt, wo die Fußballsaison durchstarten soll, wird er nicht mehr gebraucht. Die weiße Pracht bremste die Kicker im Unterhaus gehörig aus. Aber nicht in Innsbruck, dort wird nach einem Arbeitseinsatz am Samstag gespielt.
In der Regionalliga West wurden die Heimspiele von Imst und Kitzbühel verschoben. Bei Spitzenreiter Wacker mussten Freitagnachmittag die Spieler mit anpacken: Mit Schneeschaufeln bewaffnet, räumten sie das Spielfeld im Tivoli frei. Damit die Rasenheizung ihren Dienst tun und heute, Samstag, gegen Pinzgau gespielt werden kann. Da ist der nächste Sieg eingeplant.
Reichenau-Trainer Gernot Glänzer ist trotz drei weiterer Ausfälle nicht böse, dass es in Lauterach geht: „Durch einen Nachtrag wäre es noch stressiger geworden.“
Wintereinbruch als Spielverderber
Im Unterhaus fielen überhaupt ganze Ligen dem Wintereinbruch zum Opfer. Etwa die 2. Klasse West, die komplett auf Ostermontag und Dienstag verschoben wurde. Auch in der Gebietsliga West ging nicht viel.
In der Tiroler Liga kann das „Spiel der Runde“ zwischen Stubai und Absam nicht stattfinden. Auch das Spiel der Wacker-Damen in der 2. Bundesliga wurde abgesagt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.