Wacker-Spieler mussten zu Schneeschaufeln greifen

Der viele Schnee wäre vor ein paar Wochen schön gewesen. Aber jetzt, wo die Fußballsaison durchstarten soll, wird er nicht mehr gebraucht. Die weiße Pracht bremste die Kicker im Unterhaus gehörig aus. Aber nicht in Innsbruck, dort wird nach einem Arbeitseinsatz am Samstag gespielt.