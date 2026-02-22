Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschende Aussage

„Vielleicht stehe ich in vier Jahren wieder dort“

Vorarlberg
22.02.2026 11:55
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Sonntagabend um 20 Uhr startet in der Arena von Verona die große Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2026. Österreichs Fahne wird dabei von Skeleton-Triumphatorin Janine Flock und Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle – der sich in Livigno sein zweites Gold holen konnte, getragen. Und der ließ vor dem finalen Highlight, im Gespräch mit der „Krone“ aufhorchen.

0 Kommentare

Am Freitag schmiss das Montafon für seinen Olympiahelden Alessandro „Izzi“ Hämmerle ein rauschendes Fest. Eines, das der 32-Jährige so richtig genoss. „Es ist die erste richtige Party für mich. Nach dem Rennen war ich kaputt, da konnte ich gar nicht so richtig feiern und auch beim Empfang im Österreich-Haus in Cortina war ich noch nicht bei 100 Prozent“, gestand Izzi.

Alessandro Hämmerle wurde beim Empfang in seiner Montafoner Heimat groß gefeiert,
Alessandro Hämmerle wurde beim Empfang in seiner Montafoner Heimat groß gefeiert,(Bild: GEPA)
Der zweifache Olympiasieger wurde in Gaschurn auch von den jüngsten Autogrammjägern belagert.
Der zweifache Olympiasieger wurde in Gaschurn auch von den jüngsten Autogrammjägern belagert.(Bild: GEPA)

Mit Janine Flock in Verona
Bereits heute hat der Gaschurner seinen nächsten großen Auftritt. Bei der Abschlussfeier in der Arena von Verona ist er gemeinsam mit Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock als Fahnenträger im Einsatz. „Ich war noch nie bei einer Eröffnungs-, geschweige denn bei einer Schlussfeier. Dann gleich als Fahnenträger – das macht mich schon stolz!“

Chance auf vierte Kristallkugel
Danach geht der Blick des Vorarlbergers aber wieder aufs Sportliche, am 6. März wird in Erzurum (Tur) der Weltcup fortgesetzt. „Der Gesamtsieg ist nicht unmöglich, ich habe bislang aber erst ein gutes Ergebnis stehen“, sagt Izzi, der bereits dreimal die große Kristallkugel holen konnte (2019, 2020, 2021) und in diesem Winter nach drei von acht Entscheidungen aktuell 100 Punkte hinter Leader Adam Lambert (Aus) Fünfter ist. „Zahn werde ich mir aber keinen ausbeißen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn es mir gut reinläuft, nehme ich es natürlich mit. Mit dem Olympiasieg ist bei mir aber schon viel Druck abgefallen und eine gewisse Zufriedenheit vorhanden – egal, wie der Rest der Saison ausschaut. Andere haben heuer noch eine Rechnung offen, wollen sich nochmals beweisen und sind dann oft einmal heißer.“

Lesen Sie auch:
Snowboardcross
„Du brauchst immer Gegner, die dir Angst machen“
28.03.2021
Krone Plus Logo
Olympiasieger Hämmerle
„Habe mit 30 Jahren das Gehen neu lernen müssen“
13.02.2026
Kränkelnd zu Gold
Hämmerle gesteht: „Dachte, wie soll das gut gehen“
12.02.2026

Ansporn für die Montafon-WM
Wie sieht es für die nächsten Jahre aus, ist das zweite Olympia-Gold auch ein Ansporn für die Heim-WM im kommenden Jahr im Montafon? „Es ist schon so, dass man nochmals mehr Freude hat, die Chance zu haben, überhaupt dabei sein zu können. Besonders wenn man merkt, dass man noch immer gewinnen kann“, sagt der Heeressportler. „Und die Strecke im Montafon liegt mir normalerweise gut. Ich bin auch schon gespannt, wie es für die WM wird. Das wird dann nochmals eine andere Drucksituation.“

Angriff auf drittes Olympia-Gold 
Sagt jener Mann, der gerade bei zwei Olympischen Spielen in Serie Gold holen konnte. „Eine Weltmeisterschaft ist, was den Druck angeht, für mich nicht mit Olympia vergleichbar“, verrät Izzi. „Darum habe ich auch überhaupt keinen Bock mehr auf Olympische Spiele. Gerade letzte Woche habe ich mir gedacht: ,Mein Gott, einmal mache ich das noch mit, den Wahnsinn.‘“ Und dann lässt Hämmerle aufhorchen: „Ich mein, sag niemals nie – vielleicht stehe ich in vier Jahren wieder dort...“ Ist das Karriereende nach der Heim-WM 2027 also doch nicht in Stein gemeißelt und wird er auch bei den Spielen 2030 in Frankreich mit von der Partie sein?

Spaß am Sport ist für Alessandro Hämmerle essenziell.
Spaß am Sport ist für Alessandro Hämmerle essenziell.(Bild: GEPA)

„Wenn es mir keinen Spaß mehr macht...“
„Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Ein Ziel ist es, und das steht aktuell auch noch so, dass ich es mit der Weltmeisterschaft lasse“, unterstreicht Hämmerle. „Aber ich werde schauen, wie es läuft, wie viel Spaß es mir noch macht. Im Weltcup ist es so, dass mir die Strecken eigentlich nicht gefallen. Wenn ich dafür dann auf Strecken trainieren muss, die mir eigentlich nicht gefallen, dann fehlt mir irgendwann der Spaß. Und wenn mir der fehlt, merke ich, dass ich etwas anderes machen muss.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
22.02.2026 11:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
4° / 9°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 12°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
3° / 11°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
2° / 11°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
449.251 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
238.443 mal gelesen
Österreich
Gratis Grundstücke: „Anfragen kamen aus Südkorea“
155.785 mal gelesen
Krone Plus Logo
Rapottensteins Bürgermeister Josef Wagner zeigt stolz die Baugründe seiner Gemeinde her.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1550 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Außenpolitik
US-Höchstgericht kippt Trump-Zölle, der legt nach
1040 mal kommentiert
„Ich schäme mich für bestimmte Mitglieder des Gerichts – absolut beschämt“, so Trump in einer ...
Ausland
Ukrainischer Angriff tief im Inneren Russlands
872 mal kommentiert
Eine „Bayraktar“-Drohne der ukrainischen Armee (Symbolbild)
Mehr Vorarlberg
Überraschende Aussage
„Vielleicht stehe ich in vier Jahren wieder dort“
Schönste Wanderrouten
Durch die stille Weite im Kojenmoos
Krone Plus Logo
Funkenbrauchtum
Hexenverbrennung lebt als düstere Folklore weiter
Beim Abbiegen
Mutter und Sohn (11) von Auto niedergefahren
Nach Lawinenabgang
Nobel-Skiorte Lech und Zürs sind wieder erreichbar
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf