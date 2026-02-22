„Vielleicht stehe ich in vier Jahren wieder dort“

Chance auf vierte Kristallkugel

Danach geht der Blick des Vorarlbergers aber wieder aufs Sportliche, am 6. März wird in Erzurum (Tur) der Weltcup fortgesetzt. „Der Gesamtsieg ist nicht unmöglich, ich habe bislang aber erst ein gutes Ergebnis stehen“, sagt Izzi, der bereits dreimal die große Kristallkugel holen konnte (2019, 2020, 2021) und in diesem Winter nach drei von acht Entscheidungen aktuell 100 Punkte hinter Leader Adam Lambert (Aus) Fünfter ist. „Zahn werde ich mir aber keinen ausbeißen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn es mir gut reinläuft, nehme ich es natürlich mit. Mit dem Olympiasieg ist bei mir aber schon viel Druck abgefallen und eine gewisse Zufriedenheit vorhanden – egal, wie der Rest der Saison ausschaut. Andere haben heuer noch eine Rechnung offen, wollen sich nochmals beweisen und sind dann oft einmal heißer.“