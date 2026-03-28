Nach Toten bei Protesten: Ex-Premier festgenommen

Anwalt nennt Festnahme „illegal“

Die beiden Politiker sollen am Sonntag – einem regulären Arbeitstag in Nepal – einem Gericht vorgeführt werden. Der 74-jährige Oli, der bereits zwei Nierentransplantationen hinter sich hat, wurde Augenzeugen zufolge jedoch von der Polizeistation in ein Krankenhaus verlegt. Sein Anwalt Tikaram Bhattarai bezeichnete die Festnahme gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters als illegal und unangemessen, da keine Gefahr bestehe, dass Oli fliehe oder sich einer Befragung entziehe. Von Lekhak lag zunächst keine Stellungnahme vor.