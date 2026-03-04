Nepal wählt nach blutigen Protesten Parlament

Eine Million neue Wähler

Nach den Protesten kamen etwa eine Million neue Wähler hinzu, die meisten von ihnen junge Menschen. Sie fordern eine Erneuerung des politischen Systems und Wirtschaftsreformen für bessere Jobs. „Wir brauchen neue Leute, die den Menschen Arbeit geben, die Landwirtschaft reformieren und angemessene Löhne zahlen“, sagte ein 22-jähriger Maler aus Kathmandu. Die alten Politiker hätten nur durch Korruption Geld angehäuft.