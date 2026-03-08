Studenten aus Salzburg sitzen in Nepal fest

Für 20 Studenten aus Salzburg hätte es eine horizonterweiternde Bildungsreise werden sollen. Tatsächlich wurde es eine bis dato aussichtslose Zerreißprobe. Denn die 20 Studenten und deren Professorin sitzen derzeit ohne Aussicht auf Rückkehr in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu fest. Von dort aus zurück in die Mozartstadt zu fliegen ist derzeit wegen des Iran-Krieges nicht möglich. Denn das für die Verbindung wichtige Drehkreuz Dubai ist nicht erreichbar.