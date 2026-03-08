Vorteilswelt
„Nächster Flug: 11.4.“

Studenten aus Salzburg sitzen in Nepal fest

Salzburg
08.03.2026 08:00
Mit flydubai hatten die Studenten ihren Rückflug gebucht.
Mit flydubai hatten die Studenten ihren Rückflug gebucht.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

20 junge Salzburger Hochschüler sind derzeit wegen des Iran-Krieges in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, gestrandet. Ihr Heimflug über Dubai kann nicht stattfinden. Eine Lösung ist derzeit nicht in Sicht.

Für 20 Studenten aus Salzburg hätte es eine horizonterweiternde Bildungsreise werden sollen. Tatsächlich wurde es eine bis dato aussichtslose Zerreißprobe. Denn die 20 Studenten und deren Professorin sitzen derzeit ohne Aussicht auf Rückkehr in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu fest. Von dort aus zurück in die Mozartstadt zu fliegen ist derzeit wegen des Iran-Krieges nicht möglich. Denn das für die Verbindung wichtige Drehkreuz Dubai ist nicht erreichbar.

Flug auf 11. April verschoben
„Unser Rückflug mit der Fluglinie flydubai wurde kurzfristig nicht durchgeführt und immer wieder verschoben – derzeit auf den 11. April“, erzählen die Studenten im Telefonat mit der „Krone“.

Über einen Monat zusätzlichen Aufenthalt am Fuße des Himalaja-Gebirges würde diese Verschiebung für die jungen Leute bedeuten. „Das ist für uns unzumutbar. Viele von uns müssen zur Universität, zur Schule oder in die Arbeit zurückkehren“, unterstreichen die Studenten die Dringlichkeit ihrer Heimkehr.

Doch noch ein weiteres Problem plagt die Reisegruppe. Auch finanziell zieht sich die Schlinge immer enger. „Ein so langer Aufenthalt war nie geplant. Das ist für uns finanziell nicht tragbar.“

Flüge kosten schon mehr als 2000 Euro
Alternative Rückflüge anderer Airlines, die nicht über das Drehkreuz Dubai fliegen, ufern preislich aus und kommen deshalb nicht infrage. Verfügbare Flüge kosten derzeit zwischen 2000 und 2500 Euro pro Person, das haben die Studenten recherchiert. „Wir wollen keine Spenden, kein Mitleid – wir wollen einfach nur heim!“

Salzburg
08.03.2026 08:00
Salzburg

