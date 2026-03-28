Rekordmeister rutscht immer tiefer in die Krise

Zehnte Saisonpleite für Rekordmeister

Ganz im Gegensatz zu Rekordmeister und Lokalrivalen Bregenz, bei dem nach der 28:35-Heimpleite gegen Krems das Abstiegsgespenst immer intensiver durch die Schendlinger Arena spukt. Nach der zehnten Niederlage im 19. Saisonspiel halten die Festspielstädter in der HLA Meisterliga weiter bei nur 15 Punkten. Klar ist: Verloren ist noch nichts und das Erreichen des Viertelfinals rechnerisch möglich. Dazu wird es in Schwaz am 11. April, vier Tage später daheim gegen Graz und zum Abschluss am 18. April bei Hollabrunn aber drei Glanzleistungen wohl ebenso viele Siege benötigen.