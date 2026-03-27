Hard gewinnt bei den Fivers, Krems in Bregenz!

Der HC Hard hat sich mit einem Sieg bei den Fivers Margareten zumindest vorübergehend an die Spitze der Handball Liga Austria (HLA) gesetzt!
Die Vorarlberger gewannen Freitagabend in Wien eine umkämpfte Partie 28:26 und liegen nun mit 23 Punkten einen Zähler vor Linz, das erst am Samstag auf die BT Füchse trifft.
Die Fivers (17) müssen als Siebente ebenso um einen Playoff-Platz bangen wie der Sechste Schwaz (19), der in Graz 28:29 verlor. Krems siegte in Bregenz 35:28. Die Kremser sind mit 21 Zählern Vierte.
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