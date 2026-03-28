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In Feierlaune

Florianis luden zum Verbandstag der Feuerwehren

Vorarlberg
28.03.2026 17:00
In Lustenau versammelten sich die Florianijünger.
In Lustenau versammelten sich die Florianijünger.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Freitag ging der Verbandstag der Vorarlberger Orts- und Betriebsfeuerwehren in Lustenau über die Bühne. 450 Gäste wurden gezählt. Einen spannenden Vortrag hielt dem Anlass entsprechend der psychosoziale Berater Peter Gut aus der Schweiz. 

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Rund 450 Delegierte und Gäste folgten der Einladung zum Verbandstag der Vorarlberger Feuerwehren in den Reichshofsaal nach Lustenau. Unter ihnen befanden sich auch Landesrat Christian Gantner und Lustenaus Bürgermeister Patrick Wiedl. Auch Delegationen befreundeter Feuerwehren aus dem benachbarten Ausland waren anwesend.

Full House in Lustenau.
Full House in Lustenau.(Bild: Mathis Fotografie)

Für den feierlichen Auftakt sorgte der Musikverein Lustenau, der die Eröffnung musikalisch umrahmte. Nach den Grußworten des Hausherrn Patrick Wiedl präsentierte Landesfeuerwehrinspektor Herbert Österle seinen umfassenden Bericht über ein ereignisreiches Jahr der Vorarlberger Feuerwehren. Zahlreiche Einsätze, intensive Übungstätigkeiten, erfolgreiche Bewerbe und Leistungsprüfungen sowie die mittlerweile unverzichtbare Jugendarbeit prägten das vergangene Einsatzjahr und sprechen für das Engagement der Feuerwehren im Land.

Einen besonderen Schwerpunkt setzte der Impulsvortrag von Univ.-Doz. Peter Gut, psychosozialer Berater aus der Schweiz. Unter dem Titel „Feuerwehr in schwierigen Situationen“ beleuchtete er die psychologischen Herausforderungen, denen Einsatzkräfte bei belastenden oder außergewöhnlichen Einsätzen begegnen können. Gut zeigte nicht nur die psychologischen Vorgänge auf, sondern gab auch wertvolle Impulse zum Umgang und zur Vorbereitung auf derartige Situationen.

„Menschen können sich verlassen“
In seinen Grußworten bedankte sich dann Landesrat Christian Gantner (ÖVP) ausdrücklich bei allen Feuerwehrfrauen und -männern für ihren unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit im Land. Die Menschen in Vorarlberg könnten sich darauf verlassen, so Gantner, dass im Ernstfall rasch professionelle Hilfe bereitsteht und die Feuerwehren jederzeit mit hoher Kompetenz und Einsatzbereitschaft zur Stelle sind.

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