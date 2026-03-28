Florianis luden zum Verbandstag der Feuerwehren

Einen besonderen Schwerpunkt setzte der Impulsvortrag von Univ.-Doz. Peter Gut, psychosozialer Berater aus der Schweiz. Unter dem Titel „Feuerwehr in schwierigen Situationen“ beleuchtete er die psychologischen Herausforderungen, denen Einsatzkräfte bei belastenden oder außergewöhnlichen Einsätzen begegnen können. Gut zeigte nicht nur die psychologischen Vorgänge auf, sondern gab auch wertvolle Impulse zum Umgang und zur Vorbereitung auf derartige Situationen.