Von Wiener Senioren etwas über das Lieben lernen

Wissen, das ein Leben lang wachsen konnte

So unterschiedlich in Form und Sprache die eingereichten Texte auch waren, eines eint sie alle: ein tiefes, jüngeren Menschen gar nicht zugängliches Wissen um das Wesen der Liebe, weil es in jedem einzelnen Fall schon ein ganzes Leben lang mit vielen Aufs und Abs wachsen konnte.

Die schon 92-jährige Siegerin Traude Veran kommt nach einem Lebensweg, der locker drei Biografien füllen könnte, etwa zum Schluss; „Es sind nicht die außergewöhnlichen Momente, die eine Beziehung tragen.“ Vielmehr gehe es um da Sein, Zuhören, geduldiges Nebeneinandersitzen: „Diese Form der Liebe wird oft übersehen, dabei ist sie vielleicht die stärkste von allen.“