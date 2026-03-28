Raritäten in der Fastenzeit: Passionskrippen

Zwei Fastenkrippen in der Stiftspfarre Gurk

Noch bis Karsamstag, 4. April, ist im Gurker Dom, in dem auch das älteste und größte Fastentuch Kärntens hängt, eine Fastenkrippe vor dem Petrus-Altar zu sehen. Diese Fastenkrippe der Krippenfreunde Deutsch-Griffen wurde um die Jahrtausendwende vom damaligen Obmann Josef Krassnitzer und dessen Tochter Petra für die Kirche in Deutsch-Griffen erbaut. Seit dem Jahr 2020 wird die Krippe in der Fastenzeit im Gurker Dom aufgestellt. Teilweise wird in dieser Passionskrippe die berühmte, rund 200 Jahre alte Fastenkrippe von Georg Haller in der Pfarrkirche in Götzen in Tirol nachgebildet. Die Fastenkrippe von Josef und Petra Krassnitzer stellt auf einer Fläche von 160 mal 45 Zentimetern mit 92 Papierfiguren neun Szenen der Passion Jesu vom Ölberg bis zur Auferstehung dar.

In der Schatzkammer Gurk sind Teile einer Fastenkrippe aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgestellt. Diese „Bretterkrippe“ besteht aus auf Tafeln gemalten Figuren mit ausgeschnittenen Konturen. Sieben Holztafeln sind erhalten. Sie stellen den Einzug Jesu nach Jerusalem, das Letzte Abendmahl sowie Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung dar. „Herkunft und ursprüngliche vollständige Größe dieser Krippe sind nicht bekannt“, sagt die künstlerische Leiterin der Schatzkammer, Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl.