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Raritäten in der Fastenzeit: Passionskrippen

Kärnten
28.03.2026 15:01
Hermann Bidner baute in 260 Arbeitsstunden diese Passionskrippe, die er bereits in ...
Hermann Bidner baute in 260 Arbeitsstunden diese Passionskrippe, die er bereits in Villach-Völkendorf präsentiert und die er heuer in Obermillstatt zeigt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Thymian, Oregano, Schafgarbe, Kork... viel Können und Geduld sind notwendig, um eine Passionskrippe zu bauen. In welchen Pfarren heuer die seltenen Meisterwerke zu bestaunen sind.

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Als die breite Masse der Menschen nicht lesen konnte, aber dennoch die Leidensgeschichte Jesu erfahren sollte, wurde die Passion Christ als szenisches Spiel gezeigt. Daraus entwickelten sich Passionskrippen. Während eine Weihnachtskrippe in beinahe jedem Haus steht, sind Fastenkrippen äußerst selten. Doch in einigen Kärntner Pfarren können sie bestaunt werden.

Zwei Fastenkrippen in der Stiftspfarre Gurk
Noch bis Karsamstag, 4. April, ist im Gurker Dom, in dem auch das älteste und größte Fastentuch Kärntens hängt, eine Fastenkrippe vor dem Petrus-Altar zu sehen. Diese Fastenkrippe der Krippenfreunde Deutsch-Griffen wurde um die Jahrtausendwende vom damaligen Obmann Josef Krassnitzer und dessen Tochter Petra für die Kirche in Deutsch-Griffen erbaut. Seit dem Jahr 2020 wird die Krippe in der Fastenzeit im Gurker Dom aufgestellt. Teilweise wird in dieser Passionskrippe die berühmte, rund 200 Jahre alte Fastenkrippe von Georg Haller in der Pfarrkirche in Götzen in Tirol nachgebildet. Die Fastenkrippe von Josef und Petra Krassnitzer stellt auf einer Fläche von 160 mal 45 Zentimetern mit 92 Papierfiguren neun Szenen der Passion Jesu vom Ölberg bis zur Auferstehung dar. 
In der Schatzkammer Gurk sind Teile einer Fastenkrippe aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ausgestellt. Diese „Bretterkrippe“ besteht aus auf Tafeln gemalten Figuren mit ausgeschnittenen Konturen. Sieben Holztafeln sind erhalten. Sie stellen den Einzug Jesu nach Jerusalem, das Letzte Abendmahl sowie Gefangennahme, Kreuzigung und Auferstehung dar. „Herkunft und ursprüngliche vollständige Größe dieser Krippe sind nicht bekannt“, sagt die künstlerische Leiterin der Schatzkammer, Diözesankonservatorin Rosmarie Schiestl. 

109 Figuren in Feldkirchen
Noch bis Pfingstsonntag, 24. Mai, ist in der Stadtpfarrkirche Feldkirchen am Seitenaltar die Fastenkrippe von Heinz Eichler, Obmann der Feldkirchner Krippenfreunde, aufgestellt. Zum Bau hat den Krippenbaumeister im Jahr 2020 das Rundgemälde „Jerusalem Panorama Kreuzigung Christi“ im Bayerischen Marienwallfahrtsort Altötting inspiriert. Die Passionskrippe stellt auf einer Fläche von 210 mal 80 Zentimeter mit 109 Figuren in einer orientalischen Landschaft mit Gebäuden und Gärten in mehreren Ebenen die Szenen vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zu dessen Auferstehung dar. 

Gut 260 Arbeitsstunden
In der Pfarrkirche Obermillstatt ist noch bis Ostermontag, 6. April, eine Fastenkrippe ausgestellt, die der Villacher Krippenbaumeister  Hermann Bidner 2021/2022 erbaut hat. Mit 90 Figuren stellt er auf einer Fläche von 180 mal 50 Zentimeter die 14 Stationen des Leidensweges Jesu nach. 

In gut 260 Arbeitsstunden hat Bidner aus Styrodur und Kork das Tor gebaut, durch das Jesus in Jerusalem einreitet, den Tempel für die Verurteilung, Kreuzweg, Grab, den Garten geschaffen. Aus Schafgarbe wurden Baumkronen, Thymianwurzeln hat Bidner mit Oreganoblättern beklebt und bemalt, um Olivenbäume in die Krippe zu stellen, wie er der „Krone“ bei der ersten Ausstellung seines Meisterwerkes verriet.

Stationen des Leidensweges

Die 14 Stationen, die Hermann Bidner darstellt:
Jesus zieht in Jerusalem ein
Die Fußwaschung
Das Letzte Abendmahl
Die schlafenden Jünger im Garten Gethsemane
Jesus wird verurteilt
Jesus wird gegeißelt
Jesus trägt sein Kreuz
Veronika reicht ihm das Schweißtuch
Der Raub der Kleider Jesu
Das Würfelspiel um die Kleider Jesu
Kreuzigung
Kreuzabnahme
Heiliges Grab
Auferstehung


Alle Szenen der Karwoche in Maria Landskron
In der Pfarrkirche Maria Landskron zeigt Franz Maier bis Ostersonntag, 5. April, seine 2023 gefertigte Fastenkrippe. Sie misst etwa 150 mal 40 Zentimeter und erzählt vom Einzug in Jerusalem, vom Letzten Abendmahl mit Fußwaschung bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung alle wichtigen Szenen der Passion. 

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Von Palmsonntag, 29. März, bis Ostersonntag, 5. April, ist in der Pfarrkirche Villach-Heiligste Dreifaltigkeit in Völkendorf eine Krippe von Erich Körbler, dem Obmann der Krippenfreunde Villach, und damit das Letzte  Abendmahl  zu sehen.

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