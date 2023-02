Außergewöhnliche Krippe: Die Passion zum Staunen

„Im Jahr 2020 habe ich für mich zuhause das Letzte Abendmahl gebaut. Mit dem Thema Passionskrippe habe ich mich lange beschäftigt. Sie sind ja eher in Tirol üblich sind, in Feldkirchen hat Heinz Eichler eine gebaut, aber sonst gibt es in Kärnten kaum welche“, weiß Hermann Bidner, der in der Corona-Zeit die Figuren bestellt hat. „Sie bestimmen die Krippengröße“, erklärt der Krippenbaumeister. „Ich habe nach einem Kästchen zuhause geplant, daher ist die Passionskrippe 40 Zentimeter tief, dafür eben sehr breit."