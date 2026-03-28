Hypo Landesbank bekommt neuen Chef

Vor seinem Engagement bei der Raiffeisenlandesbank war Splechtna – er ist promovierter Jurist – etwa bei der UniCredit-Gruppe oder als geschäftsführender Gesellschafter eines Beratungsunternehmens tätig. Außerdem ist er seit 2016 Aufsichtsratsvorsitzender der Adolf Darbo AG und Stiftungsvorstandsvorsitzender der Darbo Familienprivatstiftung. Der Hypo-Aufsichtsrat zeigte sich überzeugt, dass der Vorstand in seiner neuen Konstellation – neben Splechtna werden dem Gremium weiterhin Philipp Hämmerle und Stephan Sausgruber angehören – die Bank erfolgreich führen werde. Splechtna passe hervorragend zur Philosophie der Hypo Vorarlberg, so Hypo-Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Geismayr.