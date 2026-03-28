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Hypo Landesbank bekommt neuen Chef

Vorarlberg
28.03.2026 15:01
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der Tiroler Christof Splechtna (50) folgt im Oktober dieses Jahres Michel Haller, der sich nicht mehr um ein weiteres Mandat als Vorstandsvorsitzender der Hypo Landesbank Vorarlberg bemüht hat. 

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Der 50-jährige Christof Splechtna, aktuell Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Landesbank Tirol, wird ab Oktober neuer Vorstandsvorsitzender der Hypo Landesbank Vorarlberg. Der Hypo-Aufsichtsrat habe sich in einer außerordentlichen Sitzung am Freitag einstimmig für Splechtna als Nachfolger von Michel Haller ausgesprochen, informierte das Geldinstitut. Haller, seit 2017 Vorstandsvorsitzender, hatte sich nicht mehr um eine Verlängerung seines Mandats bemüht.

Für den Wechsel von Splechtna auf den Hypo-Vorstandssitz bedarf es noch der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht (FMA). Der gebürtige Tiroler ist seit 2021 Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Landesbank Tirol, seit 2025 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Bei der Raiffeisen-Landesbank verantwortet Splechtna unter anderem die Geschäftsbereiche Risikomanagement und Kreditrisikomanagement. Er wird auch bei der Hypo für das Risikomanagement zuständig sein.

Vor seinem Engagement bei der Raiffeisenlandesbank war Splechtna – er ist promovierter Jurist – etwa bei der UniCredit-Gruppe oder als geschäftsführender Gesellschafter eines Beratungsunternehmens tätig. Außerdem ist er seit 2016 Aufsichtsratsvorsitzender der Adolf Darbo AG und Stiftungsvorstandsvorsitzender der Darbo Familienprivatstiftung. Der Hypo-Aufsichtsrat zeigte sich überzeugt, dass der Vorstand in seiner neuen Konstellation – neben Splechtna werden dem Gremium weiterhin Philipp Hämmerle und Stephan Sausgruber angehören – die Bank erfolgreich führen werde. Splechtna passe hervorragend zur Philosophie der Hypo Vorarlberg, so Hypo-Aufsichtsratsvorsitzender Alfred Geismayr.

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