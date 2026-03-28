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Bergrettungs-Einsatz

Drei Skitourengeher kamen nicht an Hütte an

Salzburg
28.03.2026 09:54
Bei schlechtem Wetter konnte der Heli nicht bis hinauf zur Kürsingerhütte fliegen.
Bei schlechtem Wetter konnte der Heli nicht bis hinauf zur Kürsingerhütte fliegen.(Bild: Bergrettung Neukirchen)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Das Schicksal von drei Skitourengehern sorgte am Freitag für einen Einsatz der Bergrettung in Neukirchen am Großvenediger in Salzburg. Die Tschechen hatten zwei Übernachtungen auf der Kürsingerhütte gebucht, waren dort am Donnerstag aber nicht angekommen. 

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Deshalb wurde am Freitag kurz nach 8 Uhr ein Sucheinsatz bei schlechtem Wetter gestartet. Insgesamt 16 Bergrettungskräfte der Ortsstellen Neukirchen am Großvenediger, Mittersill und Krimml waren am Freitag in der Früh mit zwei Quads ausgerückt. Unterstützt wurde die Suchaktion vom Team des Polizeihubschraubers Libelle.

Widrige Witterungsverhältnisse
Die Bedingungen für die Retter waren sehr schwierig. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse – Wind, Schneefall, dichte Bewölkung – konnte der Hubschrauber nicht bis zur Kürsingerhütte fliegen. Wegen der großen Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze und der schlechten Sicht war auch das Suchgebiet für die Bergrettungskräfte sehr eingeschränkt.

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Die Bergrettung fand schließlich Skispuren in der Nähe der Bergrettungshütte. Trotzdem war der Verbleib der drei Tschechen zunächst unklar. Am Freitag kam das Trio kurz nach 17 Uhr in der Kürsingerhütte (2558 Meter) an. Die Skitourengeher haben vermutlich wegen des schlechten Wetters entschieden, die Nacht von Donnerstag auf Freitag im Winterraum der Bergrettungshütte zu verbringen, die sich am Weg zwischen der Postalm und der Talstation der Materialseilbahn (1929 Meter) der Kürsingerhütte befindet. 

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