Drei Skitourengeher kamen nicht an Hütte an

Die Bergrettung fand schließlich Skispuren in der Nähe der Bergrettungshütte. Trotzdem war der Verbleib der drei Tschechen zunächst unklar. Am Freitag kam das Trio kurz nach 17 Uhr in der Kürsingerhütte (2558 Meter) an. Die Skitourengeher haben vermutlich wegen des schlechten Wetters entschieden, die Nacht von Donnerstag auf Freitag im Winterraum der Bergrettungshütte zu verbringen, die sich am Weg zwischen der Postalm und der Talstation der Materialseilbahn (1929 Meter) der Kürsingerhütte befindet.