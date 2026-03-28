Drei Skitourengeher kamen nicht an Hütte an

Das Schicksal von drei Skitourengehern sorgte am Freitag für einen Einsatz der Bergrettung in Neukirchen am Großvenediger in Salzburg. Die Tschechen hatten zwei Übernachtungen auf der Kürsingerhütte gebucht, waren dort am Donnerstag aber nicht angekommen.
Deshalb wurde am Freitag kurz nach 8 Uhr ein Sucheinsatz bei schlechtem Wetter gestartet. Insgesamt 16 Bergrettungskräfte der Ortsstellen Neukirchen am Großvenediger, Mittersill und Krimml waren am Freitag in der Früh mit zwei Quads ausgerückt. Unterstützt wurde die Suchaktion vom Team des Polizeihubschraubers Libelle.
Widrige Witterungsverhältnisse
Die Bedingungen für die Retter waren sehr schwierig. Aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse – Wind, Schneefall, dichte Bewölkung – konnte der Hubschrauber nicht bis zur Kürsingerhütte fliegen. Wegen der großen Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze und der schlechten Sicht war auch das Suchgebiet für die Bergrettungskräfte sehr eingeschränkt.
Die Bergrettung fand schließlich Skispuren in der Nähe der Bergrettungshütte. Trotzdem war der Verbleib der drei Tschechen zunächst unklar. Am Freitag kam das Trio kurz nach 17 Uhr in der Kürsingerhütte (2558 Meter) an. Die Skitourengeher haben vermutlich wegen des schlechten Wetters entschieden, die Nacht von Donnerstag auf Freitag im Winterraum der Bergrettungshütte zu verbringen, die sich am Weg zwischen der Postalm und der Talstation der Materialseilbahn (1929 Meter) der Kürsingerhütte befindet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.