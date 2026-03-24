Lawine im Kaunertal: Variantenfahrer im Glück

Der Vorfall ereignete sich laut „Krone“-Informationen kurz vor 13.30 Uhr abseits der gesicherten Pisten unterhalb des Gipfels des Wiesejaggl (3127 Meter). Die Variantenfahrer wurden von einer Lawine erfasst, sind inzwischen aber offenbar schon wieder befreit und angeblich nicht verletzt.