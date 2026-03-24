Lawine im Kaunertal: Variantenfahrer im Glück

Glimpflich ausgegangen ist ein Lawinenabgang im freien Gelände des Kaunertaler Gletschers in Tirol. Zwei Personen waren von einer Lawine betroffen, überstanden den Zwischenfall aber unverletzt.
Der Vorfall ereignete sich laut „Krone“-Informationen kurz vor 13.30 Uhr abseits der gesicherten Pisten unterhalb des Gipfels des Wiesejaggl (3127 Meter). Die Variantenfahrer wurden von einer Lawine erfasst, sind inzwischen aber offenbar schon wieder befreit und angeblich nicht verletzt.
Notarzthubschrauber im Einsatz
Alarmiert war unter anderem der Notarzthubschrauber Martin 8. In Tirol herrscht am Dienstag oberhalb von 2200 Metern verbreitet Lawinenwarnstufe 2 von 5 – also mäßige Gefahr.
Erst am Samstag war es in Südtirol zu einer schrecklichen Lawinentragödie gekommen. Drei Menschen kamen ums Leben.
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