Heilige Woche: Putzen, trauern und feiern

Putzen, Spinat essen, an das letzte Abendmahl denken

Am Gründonnerstag werden der Tradition nach Haus und Stall geputzt; obwohl der Name des Tages nichts mit der Farbe zu tun hat, sondern von greinen, einem Begriff für klägliches Weinen kommt, essen viele Spinat. Die Glocken fliegen, wie es heißt, nach dem Gloria nach Rom und kehren erst in der Osternacht wieder zurück. Mancherorts wird das Geläute durch Ratschen ersetzt. Die Bibel erzählt vom letzten Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Danach betet er im Garten Getsemani, wo Judas ihn küsst, damit die bewaffneten Männer wissen, wen sie festnehmen sollen. Der Hohe Rat verurteilt Jesus wegen Gotteslästerung. Am Karfreitag wird Jesus gegeißelt, verspottet und auf Golgota gekreuzigt. Seine letzten Worte lauten: „Es ist vollbracht!“ Und im selben Moment reißt der Vorhang im Tempel entzwei.