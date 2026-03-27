Weltuntergangsstimmung bei den Osterfestspielen

Ein Neuanfang auf den Trümmern der Kulturen

Die Grundidee der Inszenierung ist gegenüber Wagners Vorstellungen ziemlich radikal: keine Mythen, keine Legenden und schon gar keine nordische Fantasiewelt. Stattdessen geht es in eine ferne Zukunft, in der die Menschheit sämtliche Zyklen moderner Zivilisation schon hinter sich hat und nun langsam wieder ins Primitive kippt. Eine Post-Post-Ära nennt das Kuznetsov, und Serebrennikov selbst spricht von einem Neuanfang auf den Trümmern der Kulturen. Optimismus sieht anders aus, aber den suchte man bereits bei Wagner vergebens. Für die Götter bedeutet dies zu Ostern vor allem schlechte Aussichten.