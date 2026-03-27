Verdächtiger hatte eine Rohrbombe im Nachtkastl

Drogen, Schlagring und Sprengstoff

Dabei konnten unter anderem Amphetamine, Cannabis und MDMA-Tabletten sichergestellt werden. Allerdings fanden die Kriminalisten auch mehrere verbotene Waffen wie einen Schlagring, eine beträchtliche Menge an Sprengpulver und im Nachtkastl sogar eine funktionstüchtige Rohrbombe. Der Entschärfungsdienst aus Wien musste anrücken und die gefährlichen Objekte bergen.