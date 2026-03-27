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Hausdurchsuchung

Verdächtiger hatte eine Rohrbombe im Nachtkastl

Oberösterreich
27.03.2026 19:51
Hausdurchsuchung (Symbolbild)
Hausdurchsuchung (Symbolbild)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Wegen des Verdachts auf Drogenbesitz hatte die Justiz die Durchsuchung einer Wohnung in einem kleinen Ort im oberösterreichischen Bezirk Steyr-Land angeordnet. Dabei wurde nicht nur Suchtgift sichergestellt, sondern auch ein zehn Zentimeter langer Gegenstand gefunden, der sich als Rohrbombe herausstellte.

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Bereits am Dienstag hatten Beamte der Polizeiinspektion Weyer und Ermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich in der Wohnung eines 27-Jährigen aus einem kleinen Ort im Bezirk Steyr-Land eine Hausdurchsuchung durchgeführt. 

Drogen, Schlagring und Sprengstoff
Dabei konnten unter anderem Amphetamine, Cannabis und MDMA-Tabletten sichergestellt werden. Allerdings fanden die Kriminalisten auch mehrere verbotene Waffen wie einen Schlagring, eine beträchtliche Menge an Sprengpulver und im Nachtkastl sogar eine funktionstüchtige Rohrbombe. Der Entschärfungsdienst aus Wien musste anrücken und die gefährlichen Objekte bergen. 

Verdächtiger auf freiem Fuß
Was der Mann mit den Sprengmitteln vorhatte, ist noch unklar. Der Verdächtige bezeichnet sich selbst als „Bastler“. Die Staatsanwaltschaft Steyr ermittelt wegen „Vorbereitung eines Verbrechens durch Sprengmittel“. Der 27-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. 

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