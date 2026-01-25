Selbstvertrauen bei ÖSV-Dame ist da – der Käse weg

Lussnig wohl mit dabei

Wie es ausschaut, wird sich in Italien aber nicht nur der Olympia-Traum der Harderin erfüllen – sondern auch jener von Nicolas Lussnig. Der 24-jährige Klauser war wie Gigler im Sommer 2021 von den Alpinen zu den Skicrossern gewechselt und hatte es in dieser Weltcupsaison dreimal in die Top-32 geschafft. Zwar konnte er mit den Rängen 27, 31 und 30 in Veysonnaz nicht die vom ÖSV geforderten Resultate erzielen. Da mit Johannes Rohrweck (Schien- und Wadenbeinbruch) und Tristan Takats – er verletzte sich in Veysonnaz schwer am Knie und brach sich den siebten Halswirbel – zwei der rot-weiß-roten Top-4-Läufer passen müssen, stehen Lussnigs Chancen sehr gut, in Livigno dabei zu sein.