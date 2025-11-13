„Es war eine lange und schwierige Zeit“

Nichts überstürzen

Wenn der Weltcup am 11. Dezember im französischen Val Thorens losgeht, will die „Rauch Racerin“ auf jeden Fall mit von der Partie sein, aber nichts überstürzen. „Mein Ziel ist es, dass ich jeden Tag ein bisschen über mich hinauswachse, dass jeden Tag ein bisschen etwas vorwärts geht“, erklärt Gigler, die bei ihrem ersten Val Thorens-Start vor drei Jahren auf Anhieb ins Semifinale fahren konnte und dort Rang acht belegt hatte.