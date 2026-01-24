Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rang zwei in Veysonnaz

ÖSV-Lady rast nach langer Leidenszeit aufs Podest

Vorarlberg
24.01.2026 17:07
Die Vorarlbergerin Sonja Gigler (M.) raste im Windschatten der Deutschen Daniela Maier (re.) ...
Die Vorarlbergerin Sonja Gigler (M.) raste im Windschatten der Deutschen Daniela Maier (re.) beim Weltcup in Veysonnaz als Zweite aufs Podest.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Zwei Jahre lange hatte ÖSV-Skicrosserin Sonja Gigler nach zwei Kreuzbandrissen kein einziges Weltcuprennen bestreiten können. In ihrer Comebacksaison liefen die ersten fünf Rennen auch nicht nach dem Wunsch der 24-jährigen Vorarlbergerin. Doch nun scheint der Knoten geplatz. Nach Rang acht am Freitag, raste die Polizeisportlerin am Samstag auf Platz zwei.

0 Kommentare

„Unglaublich, mir fehlen im Moment gerade ein wenig die Worte“, rang eine emotionale Sonja Gigler im Zielraum von Veysonnaz (Sz) um Fassung. Nachdem die Harderin in den vorigen beiden Wintern nach zwei Kreuzbandrissen keine Weltcuprennen bestritten hatte und in dieser Saison bei den ersten fünf Einsätzen nicht über Rang 19 hinausgekommen war, lachte für sie im Schweizer Wallis endlich wieder die Sonne.

Die Freude bei Gigler war riesengroß.
Die Freude bei Gigler war riesengroß.(Bild: GEPA)
Gemeinsam wurde mit Siegerin Daniela Maier (M.) und der drittplatzierten Kanadierin Marielle ...
Gemeinsam wurde mit Siegerin Daniela Maier (M.) und der drittplatzierten Kanadierin Marielle Thompson (re.) gejubelt.(Bild: GEPA)

Olympiaticket eindrucksvoll bestätigt
Erst sicherte sich die 24-Jährige in der Quali als 15. bzw. 16. den Einzug in die beiden Entscheidungen und schnappte sich so nebenbei auch das Olympiaticket. Dann fuhr die Kästle-Pilotin am Freitag nach Superstarts ins kleine Finale, wo sie Platz acht holte. Noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, wie die Ski-Club-Arlberg-Athletin am Samstag bewies.

Lesen Sie auch:
Katrin Ofner steht erstmals seit drei Jahren wider auf einem Weltcup-Podest.
Nach drei Jahren
Katrin Ofner steht wieder auf einem Weltcup-Podest
23.01.2026
In Veysonnaz
ÖSV-Superstarterin bestätigt ihr Olympiaticket
23.01.2026
Neuntes Podium
ÖSV-Dame stürzt im Finale und wird trotzdem Zweite
15.01.2026

Veysonnaz als gutes Pflaster
Im Windschatten von Qualisiegerin Dani Maier (D) marschierte die Polizeisportlerin vom Viertelfinale durch bis ins große Finale. Und auch dort erwischte sie erneut einen Top-Start. Als sich dann Sandra Näslund (Sd) und die Kanadierin Marielle Thompson in die Quere kamen, war der Weg zu Rang zwei – ihrem dritten Weltcup-Stockerl, dem ersten nach Rang zwei auf der Reiteralm im Februar 2023 – frei! Ausgerechnet in Veysonnaz, wo sich Gigler im März 2022 schon zur Junioren-Weltmeisterin gekrönt hatte.

„Dieses Podest ist richtig gut für das Gemüt und zugleich eine große Erleichterung. Ich bin nicht nur über meine Performance happy, sondern auch darüber, dass es jetzt auch vom Kopf her wieder in die richtige Richtung geht“, erklärte Gigler, nachdem sie sich ein wenig gesammelt hatte. „Der Dezember war noch schwierig und hat mir gezeigt, dass sich nichts erzwingen lässt. Ich bin gestern und heute jeweils drei Heats gefahren und habe mit jedem Lauf ein besseres Gefühl bekommen. In einem so stark besetzten großen Finale Zweite zu werden, macht mich schon stolz.“

Beim Europacup auf der Reiteralm wurde der dritte Rang von Leonie Lussnig (2. Reihe, 3. v. li.) ...
Beim Europacup auf der Reiteralm wurde der dritte Rang von Leonie Lussnig (2. Reihe, 3. v. li.) gefeiert.(Bild: Ski Austria)

Erfolg auch in der zweiten Reihe
Freude auch bei Leonie Lussnig! Die 20-jährige Vorarlbergerin fuhr auf der Reiteralm beim Europacup nach Platz sechs am Freitag gestern zu Rang drei, ihrem zweiten der Saison. „Ich bin zufrieden, auch weil es einige Stürze gegeben hat“, sagte die Kästle-Pilotin, die mit Bandscheibenproblemen die Vorsaison auslassen musste. „Um noch weiter vorn zu landen, muss ich die Kurven besser fahren und aufhören, zu meinen Gegnerinnen so nett zu sein...“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖSV
WeltcuprennenPodest
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 4°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-1° / 6°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
0° / 5°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 4°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
164.663 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
99.416 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Wien
Kasperl-Gemeinderätin wird zum Problem für die SPÖ
83.895 mal gelesen
Haase (im Hintergrund) bei der „Arbeit“ im Stadtparlament
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Altach-Coach sagt:
„Bei einigen Stürmern ist es eine Kopfsache!“
Symphoniker im Ländle
Kosmopolitisches Meisterkonzert in Bregenz
Rang zwei in Veysonnaz
ÖSV-Lady rast nach langer Leidenszeit aufs Podest
Kaum Zuwanderung
Bevölkerung im Ländle wuchs nur minimal
Schneiders Brille
„As abat“ („Es dämmert“)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf