ÖSV-Lady rast nach langer Leidenszeit aufs Podest

Zwei Jahre lange hatte ÖSV-Skicrosserin Sonja Gigler nach zwei Kreuzbandrissen kein einziges Weltcuprennen bestreiten können. In ihrer Comebacksaison liefen die ersten fünf Rennen auch nicht nach dem Wunsch der 24-jährigen Vorarlbergerin. Doch nun scheint der Knoten geplatz. Nach Rang acht am Freitag, raste die Polizeisportlerin am Samstag auf Platz zwei.
„Unglaublich, mir fehlen im Moment gerade ein wenig die Worte“, rang eine emotionale Sonja Gigler im Zielraum von Veysonnaz (Sz) um Fassung. Nachdem die Harderin in den vorigen beiden Wintern nach zwei Kreuzbandrissen keine Weltcuprennen bestritten hatte und in dieser Saison bei den ersten fünf Einsätzen nicht über Rang 19 hinausgekommen war, lachte für sie im Schweizer Wallis endlich wieder die Sonne.
Olympiaticket eindrucksvoll bestätigt
Erst sicherte sich die 24-Jährige in der Quali als 15. bzw. 16. den Einzug in die beiden Entscheidungen und schnappte sich so nebenbei auch das Olympiaticket. Dann fuhr die Kästle-Pilotin am Freitag nach Superstarts ins kleine Finale, wo sie Platz acht holte. Noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, wie die Ski-Club-Arlberg-Athletin am Samstag bewies.
Veysonnaz als gutes Pflaster
Im Windschatten von Qualisiegerin Dani Maier (D) marschierte die Polizeisportlerin vom Viertelfinale durch bis ins große Finale. Und auch dort erwischte sie erneut einen Top-Start. Als sich dann Sandra Näslund (Sd) und die Kanadierin Marielle Thompson in die Quere kamen, war der Weg zu Rang zwei – ihrem dritten Weltcup-Stockerl, dem ersten nach Rang zwei auf der Reiteralm im Februar 2023 – frei! Ausgerechnet in Veysonnaz, wo sich Gigler im März 2022 schon zur Junioren-Weltmeisterin gekrönt hatte.
„Dieses Podest ist richtig gut für das Gemüt und zugleich eine große Erleichterung. Ich bin nicht nur über meine Performance happy, sondern auch darüber, dass es jetzt auch vom Kopf her wieder in die richtige Richtung geht“, erklärte Gigler, nachdem sie sich ein wenig gesammelt hatte. „Der Dezember war noch schwierig und hat mir gezeigt, dass sich nichts erzwingen lässt. Ich bin gestern und heute jeweils drei Heats gefahren und habe mit jedem Lauf ein besseres Gefühl bekommen. In einem so stark besetzten großen Finale Zweite zu werden, macht mich schon stolz.“
Erfolg auch in der zweiten Reihe
Freude auch bei Leonie Lussnig! Die 20-jährige Vorarlbergerin fuhr auf der Reiteralm beim Europacup nach Platz sechs am Freitag gestern zu Rang drei, ihrem zweiten der Saison. „Ich bin zufrieden, auch weil es einige Stürze gegeben hat“, sagte die Kästle-Pilotin, die mit Bandscheibenproblemen die Vorsaison auslassen musste. „Um noch weiter vorn zu landen, muss ich die Kurven besser fahren und aufhören, zu meinen Gegnerinnen so nett zu sein...“
