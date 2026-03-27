Bregenzer Riesen-Fastentuch restauriert

Ein Textil mit bewegter Geschichte

Das Tuch kam 1960 als Schenkung an das „vorarlberg museum". Einige Jahre zierte es noch die Chorwand der Gebhardskirche in Bregenz-Vorkloster, bevor es 1987 im Depot des Museums verstaut wurde. Die Größe war stets eine Herausforderung: So musste im Jahr 1962 ein Fotograf eigens auf den Kirchturm klettern, um es in voller Pracht ablichten zu können.