Grüne wollen Klimastrategie gesetzlich absichern

Zwar sehen Vorarlbergs Grüne in der Klimastrategie+ 2030 des Landes die richtigen Signale, um endlich aus fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas auszusteigen, doch es fehlt ihnen die Verbindlichkeit. Deshalb hat Klubobmann Daniel Zadra mit seinem Team nun einen entsprechenden Gesetzesvorschlag ausgearbeitet. Ziel des Entwurfs ist es, die Umsetzung der Strategie in konkreten Punkten sicherzustellen. Die aktuellen geopolitischen Krisen und die damit einhergehenden Preissteigerungen am Energiesektor sind Wasser auf den Mühlen der Grünen. „Der einstimmige Beschluss zur Energieautonomie war ein starkes Signal. Jetzt geht es darum, diesen auch verbindlich zu machen. Wer unabhängig sein will, muss die richtigen Rahmenbedingungen schaffen – sonst bleibt es bei Lippenbekenntnissen,“ erklärt Zadra.