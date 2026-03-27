Am Linzer Uniklinikum gibt es bald „Show-Cooking“

33 Köche werken

Im Restaurant selbst soll wenig an altfadrische Kantinen erinnern. Viele Speisen werden in einem „modernen Frontcooking-Bereich“ finalisiert, heißt es in der Projektbeschreibung. Fast schon ein Show-Cooking, wie man es aus dem Urlaub kennt. Aber auch sonst werden die 33 Köche, die in der Küche arbeiten, einiges zu tun haben. Denn so werden täglich neben den „normalen Menüs“ 200 verschiedene Sondergerichte für spezielle Diäten zubereitet.