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Neue Kantine

Am Linzer Uniklinikum gibt es bald „Show-Cooking“

Oberösterreich
27.03.2026 14:37
So wird die neue Super-Kantine des Uniklinikums aussehen.
So wird die neue Super-Kantine des Uniklinikums aussehen.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Aus zwei mach eins. Die beiden Küchen des Med Campus III und Med Campus IV am Linzer Uniklinikum werden zu einer großen Einheit. Nun wurden die Pläne für die neue Zentralküche und Restaurant um 71 Millionen Euro vorgestellt. Fertig soll die moderne Küche dann 2028 sein.

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Die Zahlen sind beeindruckend: 140 Mitarbeiter, sechs Stockwerke mit 12.000 Quadratmetern, 620 Sitzplätze, 3900 Mittagessen täglich, 131.000 Liter Suppe pro Jahr: Das sind die Kerndaten der neuen Zentralküche samt Restaurant, das 2028 am Gelände des Kepler Uniklinikums eröffnet werden soll. 71 Millionen Euro nimmt das Land Oberösterreich dafür in die Hand. „Hier gibt es gutes und warmes Essen zu einem leistbaren Preis“, sagt LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) beim Spatenstich des ambitionierten Projekts.

33 Köche werken
Im Restaurant selbst soll wenig an altfadrische Kantinen erinnern. Viele Speisen werden in einem „modernen Frontcooking-Bereich“ finalisiert, heißt es in der Projektbeschreibung. Fast schon ein Show-Cooking, wie man es aus dem Urlaub kennt. Aber auch sonst werden die 33 Köche, die in der Küche arbeiten, einiges zu tun haben. Denn so werden täglich neben den „normalen Menüs“ 200 verschiedene Sondergerichte für spezielle Diäten zubereitet.

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Und warum das alles? Am KUK werden jährlich 60.000 Patienten betreut, dazu kommen 5000 Mitarbeiter und rund 2000 Studenten.

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