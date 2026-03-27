Am Linzer Uniklinikum gibt es bald „Show-Cooking“

Aus zwei mach eins. Die beiden Küchen des Med Campus III und Med Campus IV am Linzer Uniklinikum werden zu einer großen Einheit. Nun wurden die Pläne für die neue Zentralküche und Restaurant um 71 Millionen Euro vorgestellt. Fertig soll die moderne Küche dann 2028 sein.
Die Zahlen sind beeindruckend: 140 Mitarbeiter, sechs Stockwerke mit 12.000 Quadratmetern, 620 Sitzplätze, 3900 Mittagessen täglich, 131.000 Liter Suppe pro Jahr: Das sind die Kerndaten der neuen Zentralküche samt Restaurant, das 2028 am Gelände des Kepler Uniklinikums eröffnet werden soll. 71 Millionen Euro nimmt das Land Oberösterreich dafür in die Hand. „Hier gibt es gutes und warmes Essen zu einem leistbaren Preis“, sagt LH-Vize und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) beim Spatenstich des ambitionierten Projekts.
33 Köche werken
Im Restaurant selbst soll wenig an altfadrische Kantinen erinnern. Viele Speisen werden in einem „modernen Frontcooking-Bereich“ finalisiert, heißt es in der Projektbeschreibung. Fast schon ein Show-Cooking, wie man es aus dem Urlaub kennt. Aber auch sonst werden die 33 Köche, die in der Küche arbeiten, einiges zu tun haben. Denn so werden täglich neben den „normalen Menüs“ 200 verschiedene Sondergerichte für spezielle Diäten zubereitet.
Und warum das alles? Am KUK werden jährlich 60.000 Patienten betreut, dazu kommen 5000 Mitarbeiter und rund 2000 Studenten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.