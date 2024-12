Im Labor der Kepler-Uni wachsen sogar Knochen

Wie gelingt es, die Komplikationsraten zu reduzieren und die Zahl der OP-Aufenthalte zu reduzieren, was wiederum das Gesundheitssystem entlastet? Mit dieser Frage beschäftigen sich auch die Forscher am Institut für Chemie der Polymere an der Kepler-Uni in Linz. Sie entwickelten Biomaterialien, die zur Herstellung synthetischer Knochen verwendet werden.