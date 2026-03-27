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Frage des Tages

Nervt Sie die Zeitumstellung?

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27.03.2026 10:36
Am Sonntag wird die Uhr wieder um eine Stunde vorgestellt.
Am Sonntag wird die Uhr wieder um eine Stunde vorgestellt.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Community
Von Community

Am kommenden Sonntag um 2:00 Uhr wechseln wir wieder von der Winter- auf die Sommerzeit. Unsere Frage vom 27. März lautet: „Am Sonntag „verlieren“ wir eine Stunde: Nervt Sie die Zeitumstellung?“

0 Kommentare

Was halten Sie von der Zeitumstellung? Macht sie Ihrer Meinung nach heutzutage noch Sinn, oder sollte sie abgeschafft werden? Bemerken Sie bei der Zeitumstellung einen Mini-Jetlag?

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