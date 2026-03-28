Dauerhaft Sommerzeit
Hier wird nicht mehr an der Uhr gedreht
Zahlreiche Länder haben den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit bereits abgeschafft. Viele Staaten nutzen dauerhaft die Sommerzeit. Dabei gibt es einige kuriose Lösungen.
Zahlreiche Länder weltweit haben die halbjährliche Zeitumstellung bereits abgeschafft, darunter sind große Teile Asiens, Afrikas und Südamerikas. Zu den bekanntesten Beispielen zählen die Türkei (seit 2016), Russland (seit 2014), Island (seit 1968), China, Japan, Belarus und Ägypten. Diese Nationen nutzen ganzjährig eine einheitliche Zeit, oft eine dauerhafte Sommerzeit.
In Mexiko wurde 2022 zwar die Zeitumstellung abgeschafft – in den Bundesstaaten Sonora und Quintana Roo wird die Uhr trotzdem weiterhin je nach Jahreszeit vor- oder zurückgestellt. Das betrifft auch 33 Gemeinden und fünf weitere Bundesstaaten. Ihre Argumentation: Sie sind wirtschaftlich eng mit den USA verbunden.
Auch das bevölkerungsreichste Land der Welt kennt nur eine Zeit: Obwohl sich China über fünf Zeitzonen erstreckt, ticken alle Uhren im Land nach Peking.
Australien als Fleckerlteppich
Ein Fleckerlteppich in Sachen Zeitzonen ist indes Australien. So gibt es in New South Wales einen Ort, der sich an der Zeitzone des Nachbar-Bundesstaates South Australia orientiert und somit wie eine Insel ist. Und die Bürger Westaustraliens haben sich durch eine Art Volksbegehren komplett von der Sommerzeit verabschiedet.
Auch Marokko schaffte den Wechsel von Sommer- auf Winterzeit ab. Im Ramadan wurden die Uhren jedoch eine Stunde zurückgestellt, damit Sonnenuntergang und Fastenbrechen (Iftar) früher am Abend stattfinden konnten. Das löste Verwirrung aus und wurde wieder beseitigt.
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