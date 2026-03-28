Hier wird nicht mehr an der Uhr gedreht

Australien als Fleckerlteppich

Ein Fleckerlteppich in Sachen Zeitzonen ist indes Australien. So gibt es in New South Wales einen Ort, der sich an der Zeitzone des Nachbar-Bundesstaates South Australia orientiert und somit wie eine Insel ist. Und die Bürger Westaustraliens haben sich durch eine Art Volksbegehren komplett von der Sommerzeit verabschiedet.