In der Landespolitik sitzen vorwiegend „Boomer“

Ein Blick auf die Landespolitik zeigt jedoch, dass in der oberösterreichischen Volksvertretung im Übermaß ältere Semester – im Jugend-Sprech „Boomer“ – zugange sind und man deshalb die Ergebnisse des kürzlich präsentierten Demokratie-Monitors 2025/26 vermutlich auch auf Oberösterreich umlegen kann. Laut dieser Studie fühlen sich 61 Prozent der 16- bis 26-Jährigen vom Parlament in Wien nur „wenig“ oder „gar nicht“ vertreten.