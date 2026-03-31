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Junge kaum vertreten

In der Landespolitik sitzen vorwiegend „Boomer“

Oberösterreich
31.03.2026 10:00
56 Abgeordnete sitzen im Landtag, 37 davon gehören zur Generation 50plus.
56 Abgeordnete sitzen im Landtag, 37 davon gehören zur Generation 50plus.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Christian Ortner
Von Christian Ortner

Sechs von zehn jungen Menschen fühlen sich laut einer Studie vom Parlament wenig oder gar nicht vertreten. Ähnliches dürfte auch für den Landtag in Linz gelten: Ein Blick auf die hiesige Volksvertretung zeigt, dass dort überwiegend über 50-Jährige sitzen – und die allermeisten von ihnen sind männlich.

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Lebenserfahrung schadet bei der Ausübung eines politischen Amtes prinzipiell einmal nicht. Landtagsabgeordnete jenseits der 50 haben daher selbstverständlich ihre Berechtigung, zumal ja auch die Bevölkerung, die sie als ihre Vertretung gewählt hat, durch den demografischen Wandel immer älter wird.

Ein Blick auf die Landespolitik zeigt jedoch, dass in der oberösterreichischen Volksvertretung im Übermaß ältere Semester – im Jugend-Sprech „Boomer“ – zugange sind und man deshalb die Ergebnisse des kürzlich präsentierten Demokratie-Monitors 2025/26 vermutlich auch auf Oberösterreich umlegen kann. Laut dieser Studie fühlen sich 61 Prozent der 16- bis 26-Jährigen vom Parlament in Wien nur „wenig“ oder „gar nicht“ vertreten.

Durchschnittsalter im Landtag liegt über 52 Jahren
Auch ob sie ihren jeweiligen Landtagen vertrauen, wurden die jungen Menschen gefragt. Das Ergebnis: Knapp die Hälfte sagt „wenig“ oder „gar nicht“. Angesichts der Altersstruktur des oö. Landtags kommt die Skepsis der jungen Generation nicht wirklich überraschend: Das Durchschnittsalter der 56 Abgeordneten liegt bei 51,25 Jahren. 

FPÖ ist die älteste Fraktion
Interessant: Gerade die FPÖ, die durchaus bei jungen Wählern reüssieren kann, ist im Landtag quasi ein Seniorenclub – zehn der elf blauen Abgeordneten sind 50 Jahre oder älter, fünf sind bereits 60plus. Einzig die Mühlviertlerin Stefanie Hofmann sticht mit ihren 31 Jahren heraus – sie ist passenderweise auch die Jugendsprecherin der FPÖ. Blaues Durchschnittsalter: 55,72 Jahre.

Auch bei SPÖ, deren Wählerklientel aber vermehrt Senioren sind, ist der Nachwuchs schwach vertreten: Neun von elf roten Abgeordneten sind Ü50. Bei der ÖVP haben 15 von 22 Abgeordneten schon den Fünfer vorne. Das Durchschnittsalter liegt bei beiden Parteien bei knapp 53 Jahren.

Jüngste Abgeordnete bei den Grünen
Altersmäßig am ehesten vertreten fühlen dürften sich junge Oberösterreicher von den Neos. Die Abgeordneten Felix Eypeltauer und Julia Bammer sind 33 bzw. 38 Jahre alt. Grüne (sieben Abgeordnete) und MFG (drei Abgeordnete) liegen im Schnitt jeweils bei knapp 45 Jahren. Die Öko-Partei stellt die jüngste Abgeordnete: Anne-Sophie Bauer ist 30 Jahre alt.

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Was zusätzlich auffällt: Frauen, deren Anteil an der Bevölkerung bei knapp 51 Prozent liegt, sind besonders bei den Abgeordneten der schwarz-blauen Koalition stark unterrepräsentiert. Von 22 ÖVP-Abgeordneten sind acht weiblich, bei der FPÖ sind es gar nur zwei von elf.

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