Spitzen des Landtags auf großem Amerika-Ausflug

Der persönliche Kontakt – der ist bei aller gegenseitiger Kritik auch zwischen den Landtagsfraktionen wichtig. Weit weg von daheim redet es sich einfach leichter. Und somit sind beim Ausflug nach Amerika auch Vertreter aller Parteien dabei – so etwa auch die Zweite Landtagspräsidentin Sabine Binder von der FPÖ, die Klubchefs Thomas Dim (FPÖ), der Grüne Severin Mayr und Manuel Krautgartner von der Anti-Coronamaßnahmen-Partei MFG. Die ÖVP schickte als Ersatz für Margit Angerlehner ihre Kollegin und Vor-Vorgängerin Helena Kirchmayr in die Staaten, statt Neos-Mann Felix Eypeltauer setzte sich die Klubdirektorin der pinken Fraktion im Landtag, Caroline Seirl, in den Flieger.