Traditonscafé Tomaselli bekommt neuen Betreiber

Noch bis Mai wird das Café Tomaselli am Alten Markt in der Stadt Salzburg von Elisabeth Aigner, Mitglied der Eigentümerfamilie, geführt. Danach wird es an eine GmbH verpachtet. Diese plant neben der Erhaltung des Betriebs auch, diesen weiterzuentwickeln.
Übernommen wird das Traditionshauses ab Mai von der GMS Gourmet GmbH. Diese betreibt derzeit bereits zahlreiche Cafés und Restaurants in Wien. Dazu zählen das Café Schwarzenberg, der Wiener Rathauskeller, das Café-Restaurant im Kunsthistorischen Museum und die Marke Gerstner.
Elisabeth Aigner, die derzeit noch die Geschicke des Tomaselli lenkt, ist Teil der Eigentümerfamilie. Ab Mai wird das Café, das im Jahr 1700 gegründet wurde, dann verpachtet.
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