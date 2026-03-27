Altstadt-Zufahrt könnte per Video überwacht werden

Langfristig könnte die Videoaufzeichnung auch die Polleranlagen bei den Altstadteinfahrten ersetzen. Derzeit prüft der Magistrat noch die Umstellung von rund 4000 Handsendern fürs Öffnen der Poller auf einen Chip. Am Pkw angebracht, soll dieser von Sensoren erkannt werden und automatisch den Poller senken. Unter anderem wird am Kajetanerplatz getestet, wie sich das System in der Praxis erweist.