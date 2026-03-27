Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wie in Italien

Altstadt-Zufahrt könnte per Video überwacht werden

Salzburg
27.03.2026 10:00
Hat der Poller ausgedient? Videokameras sollen registrieren, wer reinfährt und darf.
Hat der Poller ausgedient? Videokameras sollen registrieren, wer reinfährt und darf.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Eine Gesetzesnovelle macht es möglich: Künftig können in Österreichs Städten Zufahrtskontrollen mit Kamerahilfe umgesetzt werden. Als Beispiele dienen italienische Städte. In Salzburg könnte das Modell bald in der Altstadt Einzug halten.

0 Kommentare

Bologna, Bozen oder Florenz – dort ist die Autofahrt in die Altstadt für Urlauber strikt verboten. Die Einhaltung des Verbots wird per Video kontrolliert. Die Strafen sind saftig. Nicht selten flattert deshalb verspätete Post aus dem Sommerurlaub ins Postkasterl. Die Kontrolle und ihre automatische Ahndung, ähnlich wie bei unseren Nachbarn, könnte auch nach Salzburg kommen.

Möglich macht das eine Gesetzesnovelle, die am Mittwoch im Nationalrat beschlossen wurde. Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) freut dies: „Das ist mit Sicherheit etwas, das für Salzburg die Verkehrssteuerung um einiges einfacher macht.“ Durchfahrtsbeschränkungen, wie etwa beim Neutor, könnten so besser kontrolliert werden.

Lesen Sie auch:
Die Polizei zeigte Präsenz
Kampf gegen Raser
Neutor gesperrt – Polizei stoppte Verkehrssünder
01.02.2026
Verkehrsberuhigung
Neutorsperre ab 2026 von der Stadt beschlossen
05.12.2024
Nicht zurückgegeben
Salzburger horten rund 1000 Poller-Fernbedienungen
03.04.2022

Auch die Einfahrtsdrosselung bei der Sommerregelung für Gäste-Pkw wäre laut Auinger mit Kameras künftig mit der möglichen Videoaufzeichnung besser zu organisieren. Der Stadtchef sieht den Einsatz von Kameras zur Kennzeichenerfassung aber erst mittelfristig umsetzbar. „Das ist eine Budgetsache“.

Langfristig könnte die Videoaufzeichnung auch die Polleranlagen bei den Altstadteinfahrten ersetzen. Derzeit prüft der Magistrat noch die Umstellung von rund 4000 Handsendern fürs Öffnen der Poller auf einen Chip. Am Pkw angebracht, soll dieser von Sensoren erkannt werden und automatisch den Poller senken. Unter anderem wird am Kajetanerplatz getestet, wie sich das System in der Praxis erweist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.03.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Tagelang wurde um den Buckelwal gebangt, jetzt herrscht Erleichterung.
Tagelang festgesteckt
Buckelwal befreit sich selbst von Ostsee-Sandbank
Wer zu wenige Strafzettel ausstellte, wurde zum Rapport beordert. Dem wollte ein Polizist ...
Polizist verurteilt
Immer mehr Strafzettel wegen „Stricherlliste“
Iranischer Drohnenangriff auf Kuwait am Mittwoch: Mit russischen Drohnen könnte Teheran ...
Will Regime stärken
Geheimdienste: Russland schickt dem Iran Drohnen
Seit mehreren Tagen wird in Deutschland versucht, einen gestrandeten Wal zu retten.
Steckt in Bucht fest
Deutsche bangen um gestrandeten Buckelwal
Bundeskanzler Friedrich Merz steht nach seiner ersten Äußerung zum Thema Gewalt gegen Frauen – ...
Zum Fall Fernandes
Merz-Sager zu Gewalt entfacht Sturm der Entrüstung

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
147.056 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
124.895 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
107.413 mal gelesen
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1793 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Marterbauer: Erbschaftssteuer „nur Frage der Zeit“
1769 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Donnerstag im Parlament
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1521 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf